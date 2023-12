Florian Thauvin évoque sa dépression peu avant son départ de l'OM : «J'ai éclaté en sanglots»

L'histoire de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille a d'abord timidement débuté avant de devenir une véritable réussite. Joueur majeur du club phocéen au cours de la dernière décennie, finaliste de la Ligue Europa et champion du monde en 2018, l'attaquant a toutefois vécu une fin d'aventure contrastée dans les Bouches-du-Rhône, sur le plan personnel. Interviewé dimanche soir sur Canal + dans le "Canal Football Club", l'ex-international français (10 sélections, 1 but), raconte avoir traversé un épisode dépressif en 2021.

"J'étais très bien à ce moment-là (sur le plan sportif) mais j'avoue que, mentalement, je n'étais pas très bien", concède le natif d'Orléans. Pour mettre des mots sur le mal-être qui le rongeait, Florian Thauvin a pu compter sur le soutien et la clairvoyance de son entourage. "Ce sont des personnes autour de moi qui m'ont dit : 'Mais Flo ! Va voir quelqu'un, exprime-toi, dis-lui ce que tu ressens' etc". Trois mois avant de quitter la Provence, l'ancien bastiais décide de suivre les conseils de ses proches en allant consulter une professionnelle. "Au fil de la conversation, à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis mis à pleurer et ça m'a fait du bien", raconte-t-il.

"On m'a dit : Vous êtes déjà à un stade de la dépression"



Florian Thauvin revient sur son départ de l'Olympique de Marseille en 2021 ⚪️ #CFCpic.twitter.com/qi5WVTos4S — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

"Je me suis dit qu'il fallait peut-être prendre un peu de recul"

Un rendez-vous qui a agi comme un électrochoc. "Cette dame m'a dit à un moment donné : 'C'est un stade bas mais vous êtes déjà à un stade de la dépression". J'ai été choqué, mais je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être prendre un petit peu de recul pour mieux revenir".

D'où sa décision, à l'été 2021, de quitter le Vieux Continent et de mettre le cap vers le Mexique et le club des Tigres de Monterrey, où évoluait déjà son compatriote André-Pierre Gignac. "Je voulais retrouver un peu plus de tranquillité, moins de pression que ce soit de la part des supporters ou même des médias", indique-t-il. Une expérience mitigée sur le plan sportif (8 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues) mais vraisemblablement nécessaire sur le plan mental. De retour en Europe depuis janvier dernier, Florian Thauvin porte actuellement les couleurs de l'Udinese en Italie. Il a signé une passe décisive ce week-end à l'occasion du match nul de son équipe face au Hellas Verone (3-3).