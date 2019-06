Équipe de France : un "rêve qui se réalise" pour Florian Thauvin, auteur de son premier but avec les Bleus

RÉACTION

Jusqu'à présent, il avait souvent dû se contenter de bouts de matches avec les Bleus. Avant la rencontre en Andorre mardi soir (4-0), Florian Thauvin avait joué en tout et pour tout… 20 minutes avec les Bleus en compétition officielle. Mardi soir, titulaire sur le flanc droit de l'attaque tricolore pour la troisième fois seulement - et la première en compétition -, le joueur de l'OM a su saisir sa chance et faire oublier la copie rendue le 2 juin dernier face à la Bolivie (2-0).

Bravo à toute l’équipe pour la victoire ! Très fier d’avoir marqué mon premier but avec les bleus @equipedefrancepic.twitter.com/Aqutp4Vn4I — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) June 11, 2019

Juste techniquement, il a réussi mardi une performance de très haut niveau, face à un faible adversaire certes, mais sur une pelouse difficile et alors que les Bleus étaient tout de même sous pression. Le joueur de l'OM a été passeur décisif sur le deuxième but tricolore, celui de Wissam Ben Yedder (30e), d'une subtile remise en retrait, avant de marquer le troisième d'un splendide ciseau retourné (45e+1).

"Je pense que je vais passer de bonnes vacances !"

"C'est une super soirée pour l'équipe et pour moi personnellement, c'est un rêve qui se réalise ce soir (mardi soir)", a insisté, sur M6, celui que l'on surnomme "Flotov", auteur de son premier but en Bleu à sa dixième sélection. "Je pense que je vais passer de bonnes vacances !"

BUT ! Quelle bicyclette de Thauvin !!

AND 0⃣ - 3⃣ FRA !#ANDFRApic.twitter.com/4FTTSjgYeX — M6 (@M6) June 11, 2019

Ce premier but tant attendu est venu d'un centre depuis le côté gauche de Kylian Mbappé. "Le premier but est quelque chose d'important, qui met en confiance. Je l'attendais avec impatience, Kylian m'a donné un super ballon." Mais encore fallait-il le mettre au fond. Et le Marseillais a réussi sur ce coup le geste juste, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers mois, où son rendement en club était moins bon.

Et si sa performance de mardi soir l'a réjoui, cela a peut-être aussi été le cas du côté de l'OM. Privé de Coupe d'Europe la saison prochaine, le club phocéen est contraint de vendre, et Thauvin est l'un de ses plus beaux actifs… Ce sera là, à coup sûr, l'un des dossiers très chauds du mercato.