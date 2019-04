Jean-Pierre Bernès sur l'avenir de Florian Thauvin : "Jouer la C1 avec l'OM, ça change une vie"

FACE AUX AUDITEURS

Florian Thauvin est dans le flou. S'il déclare régulièrement son intention de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, la situation actuelle de l'OM, cinquième du classement avant la 32ème journée, va peut-être l'obliger à réviser ses plans. Sur Europe 1, son agent Jean-Pierre Bernès, avec lequel il vient de resigner un contrat d'un an, est revenu sur les intentions de son joueur dans l'émission "Face aux auditeurs" sur Europe 1.

"Fantastique de jouer la Ligue des Champions à Marseille"

Seulement cinquième du championnat, l'OM n'est pas en position de force au moment d'entamer le sprint final, mais reste néanmoins en course pour la troisième place et le dernier ticket pour la Ligue des Champions. Et la perspective de revoir l'OM en C1 pourrait assurément faire réfléchir Florian Thauvin. "Jouer la Champions League à Marseille, moi qui l'ai connu en tant que dirigeant, ça change une carrière, ça change une vie. C'est quelque chose de fantastique de jouer la Champions League à Marseille", déclare Jean-Pierre Bernès, qui a été directeur sportif de l'OM entre 1989 et 1993 avant de devenir agent.

Sans Ligue des Champions, "il y aura une réflexion à mener"

Malgré tout, compte tenu du classement du club phocéen, auquel il reste six matches pour revenir sur l'OL et Saint-Étienne, actuels 3ème et 4ème, Florian Thauvin est obligé d'envisager une saison 2019-20 sans Ligue des champions à Marseille. "Si l'OM ne la joue pas, il y aura une réflexion à mener", glisse Jean-Pierre Bernès, "mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il voulait jouer la Champions League que les choses se passent comme on veut qu'elles se passent".

Bernès ne tarit pas d'éloges par ailleurs envers Florian Thauvin, au moment d'évoquer les critiques récurrentes sur ses prestations dans les grandes affiches. "Vous savez, dans les grands matches, vous dépendez aussi d'un collectif", dit-il. "Florian, depuis deux ans, il tient Marseille. Il a des statistiques impressionnantes. Si le public marseillais apprécie autant Florian Thauvin, c'est justement parce qu'il a des prestations qui sont à la hauteur de ce que Marseille attend." Thauvin, lui, attend sans doute la Ligue des champions…

Retrouvez l'intégralité de l'émission "Jean-Pierre Bernès face aux auditeurs d'Europe 1" dimanche, dès 20 heures.