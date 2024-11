Fiscalité : la filière hippique annule les courses jeudi et prévoit une manifestation

La filière hippique va annuler les courses prévues jeudi, un fait rarissime, pour accompagner une grève et une manifestation à Paris des associations socioprofessionnelles du trot et du galop, en protestation contre une hausse de la fiscalité sur les paris hippiques. Si un amendement au projet de budget de la sécurité sociale prévoyant cette hausse a été rejeté, la filière craint que le sujet ne revienne au Sénat, selon un communiqué de France Galop. Les seuls précédents à l'annulation des courses en France remontent aux guerres mondiales et plus récemment à la période du Covid.

"Bien que l'amendement du gouvernement visant à augmenter la fiscalité sur les paris hippiques ait été rejeté, il est indispensable de maintenir la pression sur le gouvernement et les élus", indiquent les fédérations France Galop et Société du trotteur français dans une déclaration transmise à l'AFP mercredi. "Ce sujet risque d'être à nouveau présenté au Sénat ou à tout autre moment dans le process d'adoption du budget et les courses ne doivent pas être une variable d'ajustement budgétaire", poursuivent-elles.

Une manifestation prévue à Paris

"Il est primordial de faire comprendre à l'ensemble de la classe politique, à travers une forte mobilisation jeudi, que nous ne lâcherons rien car nos emplois sont en jeu", indiquent les organismes. La filière prévoit d'organiser une manifestation à Paris jeudi, avec un départ à 12H45 de la place Denfert-Rochereau dans le 14e arrondissement et une arrivée à 16H30 place Vauban, derrière les Invalides.

Si pour des raisons de sécurité, les manifestants ne se déplaceront pas à cheval, il y aura quelques chevaux sur place, notamment avec le cascadeur équestre et dresseur italien Mario Luraschi.