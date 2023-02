FC Nantes-Juventus : l’excitation des supporters nantais à quelques heures du match

Match au sommet ce jeudi soir pour les Nantais à la Beaujoire. Après un superbe match nul contre la Juventus Turin, les Canaris rêvent d'un exploit, se qualifier en huitièmes de finale de Ligue Europa. Pour cela, il faudra vaincre obligatoirement les géants italiens. Après plus de 20 ans loin des terrains européens, la température monte à Nantes, où le correspondant d'Europe 1 a rencontré les supporters.

"Ça va être quelque chose de fou !"

"Mon père avait vu Nantes-Juventus en 1996, là c'est mon tour". À chaque génération son rendez-vous avec l'histoire. Et pour Amaury, 20 ans, le moment est enfin arrivé : ce jeudi soir dans un stade plein à craquer. "Au vu des sollicitations, on aurait pu remplir au moins trois fois la Beaujoire", affirme Nicolas Checcacci, responsable billetterie au club. 34.500 chanceux ont réussi à obtenir le précieux sésame pour ce Nantes-Juventus Turin qui suscite un bel engouement dans toute la ville. "Tout le monde en parle, tout le monde attend cet événement depuis longtemps. Ça va être quelque chose de fou !", "ça va être blindé de partout, une grosse marée et un périphérique bouché", avancent ces supporters.

Les fans ont défilé à la boutique du FC Nantes

À défaut d'un exploit sur le terrain, ce match constitue déjà une excellente opération du côté du merchandising. "L'engouement a été vraiment magnifique autour de notre maillot domicile. Il n'y en a plus actuellement", poursuit Nicolas Checcacci. Malgré cette rupture de stock, les fans nantais ont défilé toute la journée de mercredi à la boutique. "Je suis venu prendre ma petite écharpe Nantes-Juventus", lance Amaury. Une écharpe collector vendue 22 euros que le jeune homme saura ressortir si l'histoire se répète dans un futur plus ou moins proche. "Comme ça, si mes enfants font un autre Juventus-Nantes, je pourrais montrer la mienne", sourit-il.