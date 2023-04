Face à l'Italie, l'équipe de France de handball boucle invaincue les qualifications pour l'Euro 2024

Les handballeurs français ont conclu invaincus leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 face à l'Italie 41-27 dimanche à Rouen avant de fêter les légendes du hand Luc Abalo, Michaël Guigou et Cédric Sorhaindo lors d'une cérémonie. Même s'ils s'étaient assurés de finir en tête de leur groupe depuis leur victoire contre la Pologne le mois dernier, les vice-champions du monde ont signé une sixième victoire en autant de journées.

Comme lors du succès facile en Lettonie mercredi dernier (38-19), Guillaume Gille avait choisi de préserver de nombreux cadres pour la réception de l'Italie dans cette période dense en club, dont les pivots Luka Karabatic et Ludovic Fabregas. En leur absence, le jeune Nantais Théo Monar, 21 ans, a réussi un 7/7 face aux cages, pour sa onzième apparition en bleu.

"Hall of Fame" des Bleus

À défaut de jouer, Fabregas comme Karabatic étaient bien présents en Normandie, comme tous les médaillés d'or des Jeux de Tokyo en 2021, pour célébrer les triple champions olympiques Michaël Guigou, retraité depuis l'an dernier, et Luc Abalo, qui a rangé la résine en mars à l'issue de sa saison avec le Zeekstar Tokyo. Mais aussi Cédric Sorhaindo : à 38 ans, le quadruple champion du monde a encore été sacré champion cette année avec le Dinamo Bucarest.

La Fédération française de handball a aussi inauguré à cette occasion son tout nouveau "Hall of Fame" des Bleus, un club aux conditions d'accès relevés: au moins 200 sélections et les trois titres majeurs du hand (olympique, mondial et européen) ou, à défaut, une élection comme meilleur joueur du monde. De Jackson Richardson à Daniel Narcisse en passant par Claude Onesta, ils sont actuellement douze à remplir ces critères.