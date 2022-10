Ils ont gagné en bleu ! Ecoutez les confidences de Fabien Barthez et Michel Platini avant le Mondial

PODCAST

"Ça m’a fait comme dans un film, tu revois toute ta vie qui défile. C’est ce qui te fait chialer à la sortie”, “du jour au lendemain, on était les Beatles en France" : alors que la Coupe du monde de football commence très bientôt au Qatar, cinq joueurs et joueuses emblématiques de foot, qui ont pour point commun d’avoir tous porté le maillot bleu, ont accepté de se confier sur l’aventure sportive et personnelle qu’ils ont vécue dans le podcast "Les Géants" présenté par Jacques Vendroux.

"Fais-moi confiance. Tu veux gagner ? Alors laisse-moi tranquille pendant quelque temps !", raconte avoir dit au staff de l’équipe de France avant la compétition Fabien Barthez, qui est l’invité du premier épisode de la saison 2 "spéciale Mondial" de ce podcast qui retrace les grandes aventures qui ont marqué l’Histoire du foot français. De son épuisement psychologique dans l’après 1998, à son rôle dans l’incroyable scénario de la finale contre l’Italie, le gardien des Bleus se confie de manière intime l’épopée de l’Euro 2000.

Vous avez écouté les épisodes de la saison 1 ? >> Testez vos connaissances avec ce quiz !

Dans la saison 1 du podcast, Jacques Vendroux avait déjà invité à se confier des grands noms du football français : Laurent Blanc pour raconter le sacre des Bleus en 1998, Michel Denisot à propos de son septennat en tant que président du PSG dans les années 2000, ou encore Réginald Becque pour retracer le parcours inespéré des amateurs du Calais RUFC en 1999-2000.

A l’occasion de la Coupe du Monde de football 2022, "Les Géants" retrace désormais les aventures de l’équipe de France, masculine et féminine, en compétition internationale. Pour cette nouvelle compilation de récits, Jacques Vendroux a fait appel à cinq géants "bleus" : Michel Platini et Alain Giresse pour se replonger dans les grandes victoires et les grandes désillusions aussi des années 80, et aux côtés de Fabien Barthez, les champions Hugo Lloris pour la Coupe du monde 2018 remportée par la France en Russie ou Wendie Renard à propos de l’épopée des Bleues en 2019.

Dans "Les Géants", le journaliste sportif d’Europe 1 Jacques Vendroux reçoit des légendes du ballon rond pour faire revivre à tous les fans de football et d’aventures humaines les grands moments d’émotion des compétitions, mais aussi pour vous en faire découvrir les coulisses. Confidences inédites, archives sonores : c’est comme si vous y étiez ! "Les Géants" saison 2, ce sont cinq épisodes d’environ 30 minutes, à retrouver chaque jeudi sur toutes les plateformes d’écoute.