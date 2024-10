F1 : Le point du meilleur tour en course disparaîtra dès 2025

La FIA a annoncé, lors de son Conseil Mondial du Sport Automobile, plusieurs modifications importantes aux règlements techniques et sportifs en F1. Parmi les décisions les plus notables, la suppression du point bonus pour le meilleur tour en course, qui prendra effet à partir de la saison 2025.

Ce point, attribué au pilote réalisant le meilleur tour à condition qu'il termine dans le Top 10, avait été réintroduit en 2019 après avoir disparu en 1959. Sa présence a souvent été utilisée comme un levier stratégique, les pilotes chaussant des pneus tendres en fin de course pour le décrocher. Cependant, la polémique récente impliquant Lando Norris et Daniel Ricciardo lors de la course à Singapour qui a mis en lumière de possibles conflits d'intérêts et des consignes d'équipe déguisées, accélérant la décision de la FIA.

Changement dans les essais pour les jeunes pilotes

En plus de la suppression du point bonus, la FIA a décidé de renforcer les opportunités pour les jeunes pilotes. À partir de 2025, deux séances d'essais libres seront désormais obligatoires pour permettre aux jeunes talents de s’exprimer, contre une seule auparavant. Cette mesure vise à favoriser l'expérience des jeunes pilotes et à encourager leur intégration dans les équipes de F1.

Les règlements de 2026 subiront une réorganisation importante pour plus de clarté et de cohérence, divisés en sections thématiques. La révision concerne les règlements techniques, sportifs et financiers, et sera finalisée dans les prochains mois.

Plusieurs changements

Les Règlements Techniques de 2026, initialement approuvés en 2024, ont été affinés, notamment dans le domaine aérodynamique, grâce à une collaboration étroite entre la FIA, la FOM et les équipes. Ces règles seront centrées sur l’optimisation aérodynamique, avec des modes spécifiques pour les lignes droites et les virages, favorisant une gestion plus fine de l’appui et de la traînée.

Une modernisation des Règlements Sportifs de 2026 simplifiera la gestion de l'énergie des nouvelles unités de puissance et introduira des technologies d'aérodynamique active. De plus, la saison 2026 verra l'introduction de trois séances de pré-saison, chacune de trois jours, en raison des nouvelles unités de puissance qui exigeront plus de tests.

Les Règlements Financiers de 2026 se baseront sur l'expérience accumulée depuis 2021. Bien que le plafond des coûts reste globalement inchangé, des ajustements ont été prévus pour refléter l'inflation et les changements dans les méthodologies d'ajustement. Des mesures plus strictes seront également mises en place pour garantir la conformité des équipes.

Ces ajustements apportés par la FIA visent à simplifier les règlements tout en assurant une compétitivité équitable et une meilleure compréhension des nouvelles règles pour l'ensemble des acteurs du sport.