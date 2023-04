«Excellence», «unique», «incomparable» : le mot «Pelé» bientôt dans le dictionnaire brésilien ?

Au Brésil, où le mot "Pelé" est synonyme d'excellence, son ancien club et une chaîne de télévision ont lancé une campagne pour réclamer que le surnom du Roi du football figure dans les dictionnaires des noms communs de la langue portugaise. Le terme est déjà utilisé fréquemment dans des expressions populaires comme "c'est le Pelé de la natation" (ou tout autre domaine, y compris extra- sportif), ou "un dribble à la Pelé".

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, décédé le 29 décembre dernier à 82 ans, est un véritable monument au Brésil. La campagne "Pelé dans le dictionnaire" a été lancée il y a dix jours par la Fondation Pelé, en partenariat avec Santos, le club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974, et la chaîne Sportv, du groupe Globo, plus grand conglomérat médiatique du pays.

>> LIRE AUSSI - Indice UEFA : pourquoi la perte de la 5e place serait dommageable pour les clubs français

Nombreux hommages

L'objectif est "d'officialiser Pelé dans la langue portugaise, comme un synonyme d'exceptionnel, incomparable, unique", peut-on lire dans un communiqué. Le site officiel de la campagne propose même une définition. "Pelé (adjectif): 1. Meilleur que les autres 2. Référence de grandeur. 3. Inégalable. 4. Synonyme d'excellence. 5. Unique."

Quatre mois après sa mort, l'éternel numéro 10 de Santos et de la Seleçao fait encore l'objet de nombreux hommages, comme une minute de silence avant tous les matches du championnat brésilien et des compétitions internationales sud-américaines comme la Copa Libertadores ou la Copa Sudamericana. "Nous utilisons déjà (Pelé) comme un compliment pour les autres, il est temps de lui rendre hommage en l'éternisant dans le dictionnaire", dit le numéro 10 actuel de Santos, le Vénézuélien Soteldo, dans une vidéo promotionnelle.