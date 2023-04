Indice UEFA : pourquoi la perte de la 5e place serait dommageable pour les clubs français

En cette fin de saison, les clubs français auront les yeux rivés sur la Ligue Europa Conférence, et plus particulièrement sur les performances des Néerlandais de l'AZ Alkmaar. Effectivement, si l'actuel 4e du championnat hollandais remporte cette compétition européenne en gagnant ses trois derniers matches, la France perdrait sa cinquième place à l'indice UEFA au profit des Pays-Bas. Une situation due à l'échec sportif des clubs français en Coupes d'Europe cette saison, notamment depuis l'élimination du dernier représentant tricolore, Nice, de la Ligue Europa Conférence jeudi dernier.

Sept ou six clubs européens la saison prochaine

Une rétrogradation de la cinquième à la sixième place de l'indice UEFA serait une mauvaise nouvelle pour le football français, d'autant plus avant la nouvelle réforme de la Ligue des champions. En effet, l'indice UEFA détermine le nombre de clubs qu'un pays peut envoyer dans les différentes coupes d'Europe (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence). Et en cas de sixième place dès cette année, la France pourra envoyer moins de clubs que les Pays-Bas pour la saison 2024-2025.

Concrètement, le cinquième rang offrira le droit au pays d'inscrire les quatre premières équipes du championnat pour la C1, dont les trois premières seront directement qualifiées. Pour la France, le cinquième de Ligue 1 ainsi que le vainqueur de la Coupe de France pourront également être reversés directement en Ligue Europa. Le sixième de première division aura lui l'occasion de jouer les barrages de la C4.

Si l'Hexagone maintient sa cinquième place à l'indice UEFA, la France aura donc sept clubs en Coupes d'Europe. Néanmoins, si les Pays-Bas la devancent, il n'y aurait plus que six clubs européens la saison prochaine : trois en Ligue des champions (dont deux directement qualifiés), deux en Ligue Europa et un en Ligue Europa Conférence.