ÉVÉNEMENT - Ligue des champions : Borussia Dortmund-PSG en direct sur Europe 1

ÉVÉNEMENT

Février rime avec huitième de finale aller. Comme chaque année, l'approche du printemps marque le retour de la plus prestigieuse compétition footballistique : la Ligue des champions. Et la C1 reprend dès ce mardi soir avec le match attendu entre le Borussia Dortmund et le Paris-Saint-Germain. Un choc qui voit s'affronter deux des meilleurs espoirs européens avec Erling Haaland, 19 ans, et Kylian Mbappé, 21 ans, et qu'Europe 1 vous propose de suivre en direct, en intégralité et en public à partir de 20 heures :

Dès 20 heures, Lionel Rosso prend l'antenne pour poser les enjeux de cette rencontre, entouré de Guy Roux, Reynald Pedros, Gernot Rohr (actuel sélectionneur du Nigeria et spécialiste du foot allemand), Jimmy Algérino (ancien défenseur du PSG), Nabil Djellit (journaliste à France Football) et Olivier Delacroix, l'animateur de la Libre antenne d'Europe 1.

Dès 21h, Julien Froment et Cyrille de La Morinerie commenteront le match aux auditeurs en direct du stade.

A la mi-temps et après coup de sifflet final, consultants, experts et passionnés du ballon rond débattront et analyseront cette rencontre jusqu’à 23h30.