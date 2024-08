Europe 1 et vous - «On a l'impression qu'il vit son rêve» : la mère de Félix Lebrun évoque la joie de son fils, en bronze aux JO de Paris

La France n'avait plus obtenu de médaille en simple au tennis de table depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Dimanche, à l'âge de 17 ans, Félix Lebrun, le petit frère d'Alexis, a glané le bronze aux JO de Paris 2024. Au micro d'Europe 1 et vous, sa mère Dominique évoque le rêve que vit actuellement son deuxième fils. "On n'a pas l'impression qu'il fasse des sacrifices, qu'il passe à côté de son adolescence. On a juste l'impression qu'il vit son rêve, et pour des parents, forcément, c'est magique car on le voit vraiment heureux", affirme-t-elle, soulignant la complicité qui existe entre les deux frangins.