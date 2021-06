Euro : Suède-Ukraine, un huitième inattendu

C'est l'affiche la plus intrigante de ces huitièmes de finale de l'Euro. La Suède affronte l'Ukraine, mardi soir à 21 heures, pour un duel a priori équilibré entre deux nations "moyennes" du foot européen. Les Suédois ont surpris en terminant en tête de leur groupe, tandis que l'Ukraine a été repêchée parmi les meilleurs troisièmes. Cette affiche, a priori très ouverte, apparaît donc comme une chance en or pour les deux équipes de rallier les quarts de finale, où le vainqueur affrontera l'Allemagne ou l'Angleterre. Europe 1 vous présente cette rencontre.

Les statistiques historiques : la Suède veut refaire le coup de 1992, grande première pour l'Ukraine

Beaucoup d'observateurs s'inquiétaient pour la Suède avec l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Mais force est de constater que la vie sans la star de l'AC Milan se passe bien pour les Scandinaves. Les Suédois ont atteint les quarts de finale du Mondial 2018 sans l'ancien attaquant du PSG, qui avait pris sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision il y a quelques mois. Mais Zlatan n'a pas pu effectuer son grand retour en raison d'une blessure. Et là encore, son pays arrive à palier son absence. Les Suédois, qui ont fait nul face à l'Espagne (0-0) et ont battu la Slovaquie (1-0) et la Pologne (3-2) au premier tour, espèrent même faire aussi bien qu'à l'Euro 1992. A domicile, ils avaient atteint les demi-finales, battus par l'Allemagne (3-2).

L'Ukraine, elle, dispute pour la première fois de son histoire un match à élimination directe à l'Euro. Les Ukrainiens, entraînés par la légende Andriy Shevchenko (Ballon d'Or 2004 avec l'AC Milan), se sont qualifiés malgré une seule victoire (contre la Macédoine du Nord) et deux défaites (contre les Pays-Bas et l'Autriche). Mais ils restent une équipe solide et difficile à manoeuvrer, comme l'avait constaté l'équipe de France en mars dernier en éliminatoires pour le Mondial 2022 (1-1 au Stade de France).

Le duel : Forsberg contre Yarmolenko, les artilleurs

Ce Suède-Ukraine vaudra aussi le coup d'œil pour le duel à distance entre Emil Forsberg et Andriy Yarmolenko, les deux joueurs en forme de leur sélection. Buteur sur penalty contre la Slovaquie (1-0) puis deux fois contre la Pologne (3-2), le milieu de terrain suédois est à la fête. "Je suis fier et évidemment je veux marquer encore plus", a déclaré le joueur du RB Leipzig, qui compte 12 buts en 61 sélections. Forsberg sait en tout cas être présent dans les grands rendez-vous : il avait qualifié les siens pour les quarts de finale du dernier Mondial en marquant le seul but contre la Suisse (1-0).

A 31 ans, Andriy Yarmolenko arrive aussi à maturité. Il a inscrit deux des quatre buts de son équipe dans cet Euro, deux buts spectaculaires, un nettoyage de lucarne contre les Pays-Bas (défaite 3-2) et une reprise à angle fermé face à la Macédoine du Nord (victoire 2-1). Sa maturité, le capitaine l'a tannée à l'énergie et au mental des rescapés, après trois saisons largement perturbées par des blessures, puis par la perte de son statut à West Ham, où ses séjours à l'infirmerie ont fini par le sortir de l'équipe, même une fois de retour. L'ailier aux 42 buts en 97 sélections le sait : un changement de statut en club passe par une nouvelle grosse performance à cet Euro.