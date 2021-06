Euro : Angleterre-Allemagne, retrouvailles entre ennemis

Peu de rencontres sentent autant le soufre que les Allemagne-Angleterre. Les deux nations vont ajouter une nouvelle ligne à leur rivalité, mardi à 18h à l’occasion d’un huitième de finale de l’Euro très attendu, dans le "temple du football" de Wembley, à Londres. Mais bien malin qui peut prédire le résultat de cette affiche entre deux équipes qui n’ont pas convaincu, loin de là, lors du premier tour de la compétition. L’Angleterre, avec son effectif jeune et talentueux, a tout de même réussi à terminer en tête de sa poule avec deux victoires et un nul, malgré des prestations insuffisantes. L’Allemagne, de son côté, a alterné le très bon (victoire 4-2 contre le Portugal) et le franchement inquiétant (le 2-2 arraché contre la Hongrie). Europe 1 vous présente cette rencontre alléchante.

Le joueur : Harry Kane attendu au tournant

Pour le moment, Harry Kane traverse l’Euro comme un fantôme. L’attaquant anglais, redoutable avec Tottenham et avec la sélection anglaise, n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Plus inquiétant, l’avant-centre aux 34 buts en matches internationaux semble en grande souffrance physiquement et enchaîne les prestations insipides. Heureusement, son compatriote Raheem Sterling tient son rang, lui qui a marqué les deux seuls buts de l’Angleterre dans la compétition (face à la République tchèque et la Croatie). Mais si les Three Lions veulent remporter le premier Euro de leur histoire, ils devront impérativement compter sur un grand Harry Kane. Et si le réveil de "Hurrikane" (jeu de mot avec ouragan) était pour lundi ?

La question : quelle composition pour l’Allemagne ?

Battue d’entrée par les Bleus (1-0), la Mannschaft pensait avoir trouvé son équipe-type grâce à sa superbe victoire contre le Portugal 4 à 2. Raté : les Allemands ont affiché d’immenses lacunes contre la Hongrie (2-2), arrachant le nul et la qualification dans les dernières minutes. Depuis, le débat fait rage outre-Rhin et les observateurs pressent le sélectionneur Joachim Löw d’aligner une équipe semblable à celle du Bayern Munich. Le milieu de terrain cristallise particulièrement les critiques, avec un duo Gündogan-Kroos pointé du doigt pour ses performances depuis le début de l’Euro. Mais rien n’indique que Löw alignera contre l’Angleterre la paire Kimmich-Goretzka, qui fait le bonheur du Bayern depuis plusieurs saisons. A moins que…

La statistique : la malédiction anglaise depuis 1966

Cet Angleterre-Allemagne sera également hautement symbolique puisqu’il se jouera à Wembley, théâtre de deux affrontements de légende. En 1966, les Anglais y avaient remporté leur seule Coupe du monde face à la RFA en finale (4-2 a.p.), avec un but dont nul ne sait s’il était valable ou non de Geoffrey Hurst. Sauf que depuis cette date, les Three Lions n’ont plus jamais réussi à battre les Allemands en match à élimination directe d’une grande compétition. Il y a notamment eu deux défaites traumatisantes aux tirs au but, en demi-finales du Mondial 1990 puis surtout en demi-finales de l’Euro 1996… à Wembley.

Le dernier affrontement, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010, avait également fait couler beaucoup d’encre. L’arbitre n’avait pas accordé un but largement entré derrière la ligne suite à une frappe de Frank Lampard, alors que les Anglais étaient menés 2-1 (la vidéo n’existait pas à l’époque). Les Allemands s’étaient finalement imposés (4-1), encore une fois. Et si la malédiction prenait fin ce lundi ?