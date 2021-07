Euro : République tchèque-Danemark, deux outsiders pour une demi-finale

République tchèque ou Danemark : l'une de ces deux nations va s'inviter dans le dernier carré de l'Euro 2020 à la surprise générale. Malgré leur troisième et deuxième place respective en phase de groupes, les deux sélections ont livré des prestations solides en huitièmes de finale de la compétition pour affirmer leur statut d'outsiders. Il ne reste plus qu'à confirmer les bons espoirs placés en elles au stade olympique de Bakou, samedi (18 heures), à l'occasion de leur confrontation en quart de finale de la compétition. Deux équipes poussées vers l'offensive qui devraient nous proposer un beau spectacle en Azerbaïdjan.

Le joueur : Patrik Schick, le héros tchèque

S'il y a un joueur qui a fait parler de lui à l'Euro, c'est bien l'attaquant tchèque Patrik Schick. Parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec quatre réalisations, le numéro 10 de la République tchèque a épaté le monde du football avec son lob du milieu de terrain face à l'Écosse (victoire 2-0). Un véritable coup de génie qui a lancé le tournoi de l'avant-centre du Bayer Leverkusen et sa sélection.

C'est lui aussi qui a scellé la victoire nette de son pays en huitièmes de finale contre les Pays-Bas (2-0). Insaisissable, dans les bons coups, Patrik Schick est un redoutable finisseur qui profite d'un jeu collectif tchèque en place depuis le début de l'Euro. Les phases de contre de sa sélection lui ont très souvent été bénéfiques pour s'illustrer. Il cherchera aussi à prendre le leadership au classement des buteurs.

Le revenant : le Danemark, de l'inquiétude à la renaissance

Que cela fait plaisir de retrouver le Danemark à ce stade de la compétition ! Sous le coup du malaise cardiaque de son meilleur joueur, Christian Eriksen lors de son premier match, la sélection danoise s'est parfaitement relevée par la suite en développant un jeu séduisant et efficace. En témoigne ses deux dernières victoires à l'Euro 2020, à chaque fois grâce à quatre buts inscrits (4-1 contre la Russie, 4-0 contre le pays de Galles).

Revenue de nulle part, dernière de son groupe B sans aucun point au compteur, l'équipe du sélectionneur Kasper Hjulmand est une miraculée que plus rien ne semble arrêter. Son attaquant niçois Kasper Dolberg, auteur de deux buts, peut mener le Danemark dans le dernier carré de la compétition. Un stade inégalé depuis sa victoire à l'Euro 1992.

L'interrogation : lequel de ces outsiders est le mieux armé ?

De ces deux nations outsiders, peu d'analystes n'aurait prévu un tel parcours. La République tchèque et le Danemark ont plus que jamais l'occasion de disputer une demi-finale de championnat d'Europe, plus de 20 ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition. Dès lors, laquelle partira favorite samedi à Bakou ? Si le Danemark s'est montré plus performant en attaque (9 buts en quatre matches), la République tchèque s'est, elle, plutôt illustrée défensivement en encaissant seulement deux buts contre trois pour les Danois. Toutefois, petit avantage au Danemark qui carbure à plein régime depuis sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Tchèques vont, eux, s'appuyer sur leur match maîtrisé contre l'un des anciens favoris du tournoi, les Pays-Bas.

Pour les deux nations, l'horizon d'une demi-finale d'un Euro ne sera pas nouveau. Le Danemark avait remporté le titre en 1992 contre toute attente, et la République tchèque s'était hissée en finale en 1996, notamment après avoir battu la France aux tirs au but. Reste à savoir lequel de ces deux outsiders va écrire une autre belle page de son histoire dans cet Euro 2020.