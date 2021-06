Euro : la République tchèque crée l'exploit et élimine les Pays-Bas en 8e

Personne ou presque n'avait vu venir l'exploit de la République tchèque. Les Tchèques ont pourtant déjoué tous les pronostics en éliminant les Pays-Bas (2-0) en huitièmes de finale de l'Euro, dimanche devant des milliers de leurs supporters en délire à Budapest. Leur succès s'est construit en deuxième période, après l'expulsion du défenseur central néerlandais de Ligt à la 52e minute. Un quart d'heure plus tard, la République tchèque a trouvé la faille par Holes, avant que l'inévitable attaquant Patrick Schick ne double la mise à dix minutes du terme (81e), son quatrième but depuis le début de la compétition.

Holes buteur et passeur décisif

Le premier tournant de la rencontre a eu lieu à la 55e minute, quand le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt s'est rendu coupable d'une main, alors que Patrick Schick filait au but. Après recours à la vidéo, il a logiquement été expulsé. Moins d'un quart d'heure plus tard, Holes a ouvert le score (68e), en reprenant de la tête et à bout portant une remise de Kalas, après une sortie ratée de Stekelenburg. Le buteur s'est ensuite mué en passeur décisif pour Patrick Schick, d'un centre en retrait parfaitement converti par l'attaquant du Bayer Leverkusen (81e).

L'avant-centre tchèque passé par l'AS Roma en est désormais à quatre buts dans la compétition. Il pourra encore améliorer son total en quarts de finale face au Danemark, l'autre sensation de cet Euro, samedi prochain à Bakou. Un duel aussi inattendu qu'alléchant !