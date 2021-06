Euro : pourquoi jouer à 18 heures est idéal pour les joueurs

DÉCRYPTAGE

Des matchs parfois joués à 15h dans les poules, puis des rencontres planifiées à 18h ou 21h jusqu'en quarts de finale avant de passer à des confrontations seulement en soirée pour les demi-finales et la finale... Plusieurs horaires sont proposés aux sélections nationales participant à l'Euro 2020 de football. Et tous ne se valent pas pour la performance des équipes, a expliqué le docteur et chroniqueur d'Europe 1, Jimmy Mohamed, mardi. Selon lui, 18h est l'horaire le plus favorable pour les joueurs.

18h, "un pic de vigilance"

"18h, c'est la meilleure heure. C'est l'heure où la vigilance remonte et c'est le moment où on est le plus productif", a insisté Jimmy Mohamed. "C'est le moment où les enfants devraient faire leurs devoirs alors qu'on passe notre temps dans les embouteillages. Mais 18h, c'est l'heure idéale pour avoir les meilleures performances, c'est un pic de vigilance."

Pour le médecin, cette donnée est d'ailleurs connue parmi les footballeurs professionnels. "Les joueurs, souvent, le savent", a-t-il souligné. "Et ils n'aiment pas jouer à 15h. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire la sieste, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils sont moins performants."

"A 15h, on ne peut pas évaluer la capacité physique d'une équipe"

Cet horaire serait d'ailleurs compliqué à gérer pour les organismes des joueurs. "15h, c'est la pire heure pour être lucide, on a un creux de vigilance. A ce moment-là, on est moins performants. Donc à 15h, on ne peut pas évaluer la capacité physique d'une équipe", a tranché Jimmy Mohamed. Cela s'explique notamment par la chaleur et son impact sur l'hydratation des sportifs. "2% de déshydratation, c'est 20% de performance physique en moins", a illustré le médecin.

Cette déshydratation est alors "propice aux blessures", a poursuivi Jimmy Mohamed. "On peut se demander si Ousmane Dembélé, d'ailleurs, ne s''était pas blessé à cause de ça." L'ailier de l'équipe de France avait effectivement été touché à un genou lors du deuxième match des Bleus en poule face à la Hongrie. Le joueur avait ensuite quitté le groupe et devra se faire opérer.