Euro : l’Italie largement favorite de son huitième face à l’Autriche

Avis aux parieurs audacieux : si vous voulez gagner gros, misez sur une victoire de l’Autriche face à l’Italie, samedi à 21h en huitièmes de finale de l’Euro. Car autant le dire tout de suite, difficile de voir cette Squadra Azzurra nouvelle version, joueuse et profondément renouvelée par son sélectionneur Roberto Mancini, se faire éliminer par les Autrichiens. Mais l’Euro reste une compétition imprévisible, où les surprises en matches à élimination directe sont légion. Europe 1 vous présente ce huitième de finale qui se jouera à Londres, à Wembley.

La grande favorite : l’Italie veut continuer sur sa lancée

L’Italie a été traumatisée par son absence à la Coupe du monde 2018, un cataclysme pour les quadruples champions du monde. Depuis trois ans, le sélectionneur Roberto Mancini a opéré de profonds changements, avec la volonté de donner une identité de jeu claire à son équipe. Et force est de constater que la recette fonctionne parfaitement jusqu’ici. Les Italiens restent sur une série de 30 matches consécutifs sans défaite, égalant un record qui date de plus de 80 ans.

Surtout, la Squadra Azzurra a complètement tourné le dos à sa traditionnelle culture défensive pour se tourner vers un jeu offensif et plaisant. Les Italiens ont gagné leurs trois matches de poule, dont deux larges victoires 3-0 face à la Turquie et la Suisse (puis 1-0 contre le pays de Galles) qui ont enthousiasmé toute la Botte. Roberto Mancini s’appuie sur un groupe sans star mais avec des joueurs talentueux et dévoués, comme les attaquants Ciro Immobile (Lazio) et Lorenzo Insigne (Naples), et des jeunes pépites comme le milieu Manuel Locatelli (Sassuolo, 23 ans). Mais si l’Italie veut vraiment entériner son retour parmi les grands, elle doit s’imposer contre l’Autriche.

L’outsider : l’Autriche n’a rien à perdre

Les Autrichiens vont de leur côté disputer leur tout premier huitième de finale d’un Euro. Les "Rot-Weiss-Rotten" (rouges-blancs-rouges) ont terminé deuxièmes du groupe C, derrière les Pays-Bas. Ils ont battu la Macédoine du nord (3-1) d’entrée avant de composter leur ticket pour la phase finale lors de la dernière rencontre de poule contre l’Ukraine (1-0), sur un but du jeune milieu d’Hoffenheim Christoph Baumgartner (21 ans).

Pour créer l’exploit contre l’Italie, l’Autriche comptera notamment sur sa star, le défenseur central David Alaba. Le tout nouveau joueur du Real Madrid, où il vient de signer libre après son aventure longue et fructueuse avec le Bayern Munich, pourrait cependant être aligné en latéral gauche ou au milieu de terrain, comme souvent en sélection. L’autre homme fort de l’Autriche s’appelle Marcel Sabitzer, l’excellent milieu offensif du RB Leipzig. Pas certain, toutefois, que cela suffise pour renverser la montagne transalpine.

La question : Marco Verratti sera-t-il titulaire ?

Après six semaines d’absence sur blessure, Marco Verratti a effectué son retour avec l’Italie lors du dernier match de poule contre le pays de Galles (1-0). Et le petit milieu du PSG a tout de suite été précieux, avec sa qualité technique, sa capacité de conservation de balle et, cerise sur le gâteau, la passe décisive pour Matteo Pessina. "Je pense que ça va bien. Je suis arrivé à faire 90 minutes, c'est que ça va bien et je pense que ça ira pour la suite", a réagi Verratti après la rencontre.

Roberto Mancini est désormais face à un problème de riches. Son milieu de terrain Jorginho-Barella-Locatelli a été brillant lors des deux premiers matches de poule, avec notamment un doublé de Locatelli contre la Suisse. Le sélectionneur, qui compte énormément sur Verratti, osera-t-il toucher à son entrejeu pour lui faire une place ? C’est la question que se pose tous les observateurs en Italie.