Euro : incident autour d'un drapeau arc-en-ciel à Bakou, l'UEFA enquête

L'UEFA a annoncé enquêter sur un incident survenu lorsque des stadiers ont confisqué un drapeau arc-en-ciel brandi par un supporter danois à Bakou avant République tchèque-Danemark, samedi à l'Euro, réaffirmant son attachement à ces couleurs, symboles de la communauté LGBT. "L'UEFA n'a jamais donné pour consigne aux stadiers à Bakou, ou dans n'importe quel autre stade, de confisquer les drapeaux arc-en-ciel", a déclaré l'instance européenne dans un communiqué transmis à l'AFP après ce quart de finale de l'Euro de football, remporté par le Danemark (2-1).

Deux stadiers entourent deux supporters et agrippent un drapeau LGBT

"Les premières informations que nous avons est que le supporter en question était fortement en état d'ivresse et que certains supporters locaux ont commencé à être agressifs à son égard. Les stadiers locaux sont intervenus et ont permis à ce supporter de rester (en tribune), malgré son état", a ajouté l'UEFA.

Sur des photos diffusées par l'AFP, on voit deux stadiers entourer deux supporters dans la tribune danoise et agripper le drapeau en question. L'un des supporters a un gobelet aux couleurs d'une marque de bière à la main. "Nous sommes en train d'enquêter sur ce qui s'est passé", a ajouté l'UEFA, qui précise que le drapeau a été ensuite restitué au supporter danois. "Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui représente les valeurs centrales de l'UEFA et promeut tout ce en quoi nous croyons", a insisté l'instance organisatrice de l'Euro.

Vive polémique dans cet Euro

Ce nouvel incident rappelle une des polémiques les plus vives de cet Euro, survenue lorsque la ville de Munich, en Allemagne, a voulu illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT avant le match Allemagne-Hongrie pour protester contre le vote d'une loi en Hongrie accusée de discriminer les homosexuels. L'UEFA a interdit cette illumination, mais plusieurs sponsors principaux de l'Euro, dont Volkswagen, ont alors affiché leur solidarité en diffusant dans les stades des publicités aux couleurs arc-en-ciel pendant les huitièmes de finale.

Après avoir changé son propre logo aux couleurs arc-en-ciel, l'instance européenne a néanmoins demandé à ses sponsors principaux, dont le constructeur automobile allemand, de ne pas déployer de banderoles publicitaires aux couleurs arc-en-ciel lors des quarts de finale prévus vendredi et samedi dans les stades de Bakou et Saint-Pétersbourg, l'UEFA invoquant auprès de l'AFP une mise en conformité avec les législations locales.