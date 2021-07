Euro : pourquoi c'est l'année ou jamais pour l'Angleterre

DÉCRYPTAGE

Les planètes sont-elles alignées au-dessus des "Three Lions" à l'Euro 2020 ? Tout porte à croire en effet que l'Angleterre, qui disputera la seconde demi-finale mercredi contre le Danemark (21 heures), a toutes les chances de s'imposer sur la scène européenne pour la première fois de son histoire. Une absence de palmarès anormale pour l'une des grandes nations du football, dont le dernier succès international remonte à la Coupe du monde 1966, chez elle. Cinquante-cinq ans plus tard, l'histoire peut se réécrire pour la plus grande joie des supporters anglais, qui n'attendent que de voir "le football enfin revenir à la maison".

Et ces supporters ont de quoi espérer une victoire de l'Angleterre en finale le 11 juillet prochain. La sélection de Gareth Southgate a réalisé de belles performances pour arriver dans le dernier carré. Elle sera soutenue en nombre dans son stade de Wembley où se dérouleront les demi-finales et la finale de l'Euro.

Elle a le soutien de son public

C'est le facteur le plus important, en dehors du jeu lui-même. L'Angleterre bénéficie d'un championnat d'Europe inédit plutôt avantageux pour son équipe. Avec un Euro éclaté sur tout le territoire européen, les Three Lions ont pu jouer tous leurs matches de groupe à domicile à Londres, pour deux victoires et un match nul. Avant de s'imposer contre l'Allemagne en huitièmes de finale (2-0), toujours chez elle, puis de retrouver son repaire londonien pour le dernier carré de la compétition.

Dans un contexte sanitaire toujours délicat où les supporters peuvent rencontrer des difficultés pour voyager, il s'agit d'un véritable atout pour les Anglais qui comptent sur le soutien de leur public. En témoigne l'effervescence lors de la victoire face à l'Allemagne dans un Wembley en fusion.

Les trois autres équipes encore en lice - Italie, Espagne et Danemark - ont également joué à domicile pendant l'intégralité de la phase de poules. Cela leur a permis de n'avoir à effectuer aucun déplacement pour bien se lancer dans la compétition. Un avantage que les Anglais ont eu tout au long de l'Euro, à l'exception d'un court déplacement en Italie, à Rome, pour le quart de finale face à l'Ukraine (victoire 4-0). Les Three Lions ont donc eu plus de facilités pour récupérer après leurs matches.

Sa défense est intraitable

Abordons maintenant le jeu. Si l'Angleterre est à son avantage dans cet Euro, la Perfide Albion le doit également à sa défense de fer. La sélection anglaise est la seule nation à ne pas avoir encaissé le moindre but tout au long de la compétition. Une statistique qui souligne la solidité de son système à trois défenseurs centraux bien assuré par Harry Maguire, John Stones et Kyle Walker, et de son gardien d'Everton Jordan Pickford.

4 - L'Angleterre a gardé une clean sheet lors de chacun de ses 4 premiers matches dans un tournoi majeur pour la 2e fois de son histoire après la Coupe du monde 1966, qu'elle avait remporté. Présage. #EURO2020#ANGALLpic.twitter.com/0WedpzBjHR — OptaJean (@OptaJean) June 29, 2021

L'Angleterre a également évolué en 4-4-2 lors du quart de finale face à l'Ukraine, n'encaissant à nouveau aucun but. C'est la première fois que les Three Lions gardent leur cage inviolée pendant sept rencontres de suite. Le signe d'une base défensive solide qui sera difficile à franchir pour le Danemark, mercredi.

Ses stars Kane et Sterling sont en forme

Solide défensivement, l'Angleterre est aussi efficace offensivement. Ses deux stars de l'attaque, Harry Kane et Raheem Sterling, répondent aux attentes avec chacun trois buts inscrits lors de l'Euro. Le capitaine de la sélection semble avoir retrouvé la confiance depuis le huitième de finale gagné contre l'Allemagne, où il a débloqué son compteur but d'un coup de tête rageur. "L'ouragan" Harry Kane a capitalisé sur cette performance pour ajouter deux réalisations en quart de finale contre l'Ukraine.

Le joueur de Tottenham est donc le principal danger des Three Lions, aux côtés d'un Raheem Sterling lui aussi en forme. L'avant-centre de Manchester City, qui sort d'une saison peu prolifique avec son club, a parfaitement lancé son Euro en menant l'Angleterre à la victoire à trois reprises. Muet face à l'Ukraine, l'attaquant anglais de 26 ans réserve peut-être ses plus belles prestations pour le dernier carré. Dans un stade de Wembley où il a toujours rêvé de décrocher un titre majeur pour son pays. C'est le moment ou jamais pour Raheem Sterling.

2 - Raheem Sterling est devenu le 2e joueur à inscrire les 2 premiers buts de l’Angleterre dans un EURO, après Alan Shearer en 1996. Chacun des 4 buts concernés a d’ailleurs été inscrit à Wembley. Jardin. #ENG#EURO2020pic.twitter.com/JKWIgsMZxu — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2021

L'expérience de la Coupe du monde 2018 lui a servi

L'un des derniers atouts de la sélection de Gareth Southgate réside dans son expérience malheureuse du Mondial russe, pendant lequel l'Angleterre s'était inclinée en demi-finale face à la Croatie en prolongation (2-1 a.p.). Les Three Lions avaient rapidement mené au score, avant de laisser le ballon aux Croates qui étaient revenus en seconde période puis l'avaient emporté.

Le sélectionneur en poste depuis 2016 a appris de ses erreurs pour ne pas les répéter mercredi contre le Danemark. Il peut compter sur un effectif qu'il a rajeuni, avec l'arrivée de nouvelles pépites au milieu de terrain comme Jack Grealish, Phil Foden ou Mason Mount. Tout semble donc réuni pour entrevoir un nouveau triomphe anglais, après un demi-siècle de disette.