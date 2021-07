Euro : ce qu’il faut retenir de la nette victoire de l’Angleterre contre l’Ukraine

C’était le quart de finale le plus déséquilibré sur le papier, et il l’a effectivement été. L’Angleterre a largement battu l’Ukraine (4-0), samedi soir à Rome, pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro. Les Anglais, sûrs de leur force, ont inscrit trois buts en 20 minutes au retour des vestiaires pour se qualifier pour la deuxième fois d’affilée dans le dernier carré d’une grande compétition internationale, après le Mondial 2018. Les Three Lions ont pu compter sur Harry Kane, auteur d’un doublé, et sur un grand Raheem Sterling, qui a fait d’immenses différences sur les côtés.

Les Anglais affronteront le Danemark pour une demi-finale ô combien alléchante, mercredi soir à 21h à Wembley.

Le rendez-vous : les Anglais retrouvent Wembley et le dernier carré

Il y avait bel et bien une classe d’écart entre l’Angleterre et l’Ukraine. Si les Ukrainiens ont fait presque jeu égal en première période, ils ont complètement explosé au retour des vestiaires. L’affaire a été pliée en 20 minutes, sur trois têtes : d’abord une du défenseur central de Manchester United Harry Maguire (46e) sur un coup franc tiré par son partenaire en club Luke Shaw, une autre de Harry Kane sur la deuxième passe décisive du soir de Shaw (50e) puis une dernière, à nouveau sur corner, du milieu de Liverpool Jordan Henderson, entré en jeu quelques minutes auparavant (63e).

Avec cette facile victoire, l’Angleterre retrouve les demi-finales de l’Euro pour la première fois depuis 1996, quand la compétition s’était déroulée à domicile. Elle retrouvera également son "temple" de Wembley, où ont lieu les demi-finales et la finale de cette édition, et ses bouillants supporters. Les Three Lions, qui seront poussés par tout un peuple, ont donc une belle opportunité de remporter le premier Euro de leur histoire.

Les joueurs : Kane et Sterling, duo décisif

Si les Anglais veulent aller au bout de leur rêve, ils devront à nouveau compter sur leur duo Harry Kane-Raheem Sterling. L’attaquant de Tottenham et l’ailier de Manchester City ont été grandioses samedi soir, confirmant leurs statuts de stars de cette sélection anglaise. Harry Kane, transparent au premier tour, a confirmé son réveil en inscrivant un doublé, pour trois buts en deux matches après celui inscrit en huitièmes face à l’Allemagne. "Hurrykane", son surnom, a ouvert le score dès la 4e minute en taclant victorieusement une offrande de Raheem Sterling, puis il a placé une tête puissante sur un centre parfait de Luke Shaw en début de deuxième période (50e). Très en jambes, le capitaine anglais aurait même pu inscrire un triplé sans un arrêt magnifique du gardien ukrainien Bushchan sur une reprise de volée à la 62e minute.

[ ️VIDEO - ⚽️BUT] #EURO2020

Harry Kane ouvre déjà le score pour l'Angleterre !

Et quelle passe de Sterling #UKRENGhttps://t.co/8FB6XGAxJ2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021

[ ️VIDEO - ⚽️BUT] #EURO2020

Le doublé pour Harry Kane ➡️ Et ça fait 3⃣-0⃣

✨ Une tête piquée parfaite #UKRENGhttps://t.co/zQjJ2rwMWw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021

Quant à Raheem Sterling, en plus de sa superbe passe décisive sur le premier but, il est aussi impliqué sur le deuxième but de Kane, en décalant parfaitement Luke Shaw dans la surface. L’ailier de City, le meilleur Anglais depuis le début du tournoi, a également été un poison constant pour la défense ukrainienne par sa vitesse et ses dribbles. La défense danoise est prévenue.

La conclusion logique : l’Ukraine était moins forte

L’Ukraine quitte donc l’Euro sur une correction. Mais les Ukrainiens n’ont pas grand chose à regretter, tant ils étaient inférieurs aux Anglais, qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition (oui oui !). Les hommes du sélectionneur Andriy Shevchenko, le Ballon d’Or 2003 avec l’AC Milan, ont tout de même réussi leur mission, eux que personne n’attendait à ce stade de la compétition. Pour l’Angleterre, ce sera une toute autre tâche face au Danemark, qui a encore impressionné samedi face à la République tchèque. Les Anglais ont en tout cas une revanche à prendre : il y a 25 ans, ils avaient été éliminés en demi-finales de leur Euro 1996 aux tirs au but, par l’Allemagne. Comme un symbole, le match s’était joué à Wembley.