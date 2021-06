Euro : comment les Bleus vont-ils jouer contre la Suisse ?

Le staff de l’équipe de France se retrouve face à un casse-tête. Avec le forfait de Lucas Digne et l’incertitude qui entoure l’état de Lucas Hernandez, tous deux blessés contre le Portugal, les Bleus pourraient être confrontés à une pénurie d’arrière gauche pour le huitième de finale de l’Euro face à la Suisse, lundi soir à 21h. Pour pallier toute éventualité, Didier Deschamps a testé un schéma à trois défenseurs, samedi à l’entraînement. Qu’est-ce que cela changerait concrètement dans le 11 de départ qui défiera les Suisses ? Europe 1 passe en revue les différentes possibilités qui s’offrent à Didier Deschamps.

Option n°1 : garder une défense à 4, avec ou sans Hernandez

Didier Deschamps pourrait tout de même reconduire un schéma à 4 défenseurs, comme depuis le début de l’Euro. Si Lucas Hernandez est rétabli, il devrait être titularisé dans une équipe-type avec Benjamin Pavard à droite et la charnière Presnel Kimpembe et Raphaël Varane. Autre option à laquelle réfléchit le staff des Bleus, selon différents médias : faire basculer un droitier à gauche (Léo Dubois ou Benjamin Pavard), ou aligner Adrien Rabiot qui avait bien dépanné à ce poste inhabituel en fin de rencontre face aux Portugais.

Adrien Pavard devrait lui revenir dans le 11 titulaire après avoir été remplacé par Jules Koundé, en difficulté contre le Portugal.

Les différentes défenses à 4 possibles : Hernandez - Kimpembe - Varane - Pavard Dubois - Kimpembe - Varane - Pavard Rabiot - Kimpembe - Varane - Pavard

Option n°2 : un schéma à trois défenseurs centraux

L’autre possibilité serait de passer à une défense à trois, un schéma que Didier Deschamps ne privilégie pas mais qu’il a déjà utilisé à plusieurs reprises depuis 2019, dont la dernière fois contre la Suède en Ligue des nations en septembre dernier (1-0). Le sélectionneur des Bleus l’a testé samedi à l’entraînement, avec une triplette Lenglet-Varane-Kimpembe, comme l’ont confirmé plusieurs médias dont L’Equipe et l’AFP. Adrien Rabiot occupait lui un poste de "piston gauche", avec Benjamin Pavard en "piston droit". Le reste de l’équipe était plus "classique", avec un duo Pogba-Kanté au milieu et le trio Mbappé-Benzema-Griezmann en attaque.

Mais Didier Deschamps osera-t-il innover à nouveau, alors que les Bleus ont déjà utilisé deux systèmes différents depuis le début de l’Euro (en 4-3-3 contre l’Allemagne et la Hongrie et en 4-2-3-1 contre le Portugal) ? Réponse lundi aux alentours de 20h, au moment de la publication des compositions.