Euro : ce qu'il faut savoir de la Suisse, adversaire des Bleus en huitièmes de finale

C'est une vieille connaissance de ces dernières années qui se dresse sur le chemin de l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Suisse lundi soir à Bucarest (21 heures) en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Un adversaire que la France a rencontré lors de la Coupe du monde 2014 (victoire 5-2) et l'Euro 2016 (0-0). Mais depuis, la Nati a changé. La sélection de Vladimir Petkovic a renforcé son jeu défensif, tout en restant portée vers l'attaque. Ses deux premiers matches de la compétition se sont malgré tout révélés décevant dans le groupe A, avec un nul et une défaite. Sa victoire contre la Turquie lors de la dernière journée lui a permis de se qualifier pour les matches à élimination directe en tant que meilleur troisième.

Liste des 26 joueurs de la Suisse : 3 gardiens de but : Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/NED), Jonas Omlin (Montpellier/FRA), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/GER) 10 défenseurs : Manuel Akanji (Borussia Dortmund/GER), Loris Benito (Girondins de Bordeaux/FRA), Eray Cömert (FC Bâle/SUI), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/GER), Jordan Lotomba (OGC Nice/FRA), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg/GER), Becir Omeragic (FC Zurich/SUI), Ricardo Rodriguez (Torino FC/ITA), Fabian Schär (Newcastle/ENG), Silvan Widmer (FC Bâle/SUI) 9 milieux : Christian Fassnacht (Young Boys Berne/SUI), Edimilson Fernandes (FSV Mayence/GER), Remo Freuler (Atalanta Bergame/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg/GER), Granit Xhaka (Arsenal/ENG), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/GER), Djibril Sow (Eintracht Francfort/GER), Ruben Vargas (FC Augsburg/GER) 4 attaquants : Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/GER), Xherdan Shaqiri (Liverpool FC/ENG), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/POR), Steven Zuber (Eintracht Francfort/GER)

L'état de forme : des Suisses relancés

La Suisse espérait sans doute mieux démarrer l'Euro 2020. Toujours présente et difficile à manœuvrer dans les grandes compétitions, malgré peu de grands résultats dans son histoire, la Nati a toutefois manqué ses deux premiers matches de groupe. Les Suisses ont concédé le nul contre le pays de Galles (1-1) après avoir pourtant mené au score. Une formation que l'équipe de France avait sèchement battu début juin (3-0). Les partenaires de Xherdan Shaqiri, meneur de jeu issu de Liverpool, se sont ensuite lourdement inclinés à Rome contre l'Italie (3-0), l'une des nations favorites de la compétition.

Palmarès de la Suisse : Meilleur résultat à un Euro : huitième de finaliste (2016)

Classement Fifa : 13e

Toutefois, la Nati s'est relancée lors de son dernier match de groupe face à la Turquie (victoire 3-1). Son milieu de terrain Xherdan Shaqiri a renoué avec la performance en inscrivant trois buts, dont deux réalisations lointaines de grande qualité. Le jeu collectif de la Suisse s'est de nouveau remis en place, malgré encore quelques occasions de but concédées. La défense peut en tout cas compter sur son gardien de grande classe Yann Sommer, absent lors du match face à l'Italie mais impeccable contre la Turquie.

Le joueur clé : Xherdan Shaqiri

Il détient les clés du jeu de la Nati. Le milieu de Liverpool Xherdan Shaqiri est le grand atout de l'équipe suisse. Souvent décisif pour son pays, le meneur de jeu originaire des Balkans a fait sensation contre la Turquie en marquant trois buts, après deux premiers matches très en-deçà de son niveau. Le schéma tactique du sélectionneur Vladimir Petkovic le met dans les meilleurs dispositions, derrière les attaquants, pour orienter le jeu. Shaqiri n'hésite pas non plus à dézoner pour jouer sur un côté. C'est lui que les défenseurs français devront surveiller de près lundi soir.

Le 11 probable : Sommer - Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Widmer, Freuler, G. Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo

Équipe type : un nouveau bloc défensif à trois

Quelques temps après le Mondial 2014 et l'Euro 2016, où les deux pays s'étaient rencontrés en phase de groupes, la Suisse a évolué dans son style de jeu. Toujours emmené par son sélectionneur Vladimir Petkovic, la Nati joue désormais avec un bloc à trois défenseurs centraux. Mais la Suisse reste offensive. Sa relance est notamment assurée par des joueurs qui ont pris de l'expérience comme le capitaine Granit Xhaka, milieu d'Arsenal et désormais numéro 10 de la sélection. Il est également un habile tireur de coup franc. Devant l'élément déclencheur Xherdan Shaqiri, les deux attaquants Breel Embolo et Haris Seferovic apportent de la taille et de la technique lors des phases offensives.

Les cinq derniers matches de la Suisse : Suisse 3-1 Turquie (phase de groupes de l'Euro 2020, 20 juin 2021)

Italie 3-0 Suisse (phase de groupes de l'Euro 2020, 16 juin 2021)

Pays de Galles 1-1 Suisse (phase de groupes de l'Euro 2020, 12 juin 2021)

Suisse 7-0 Liechtenstein (amical, 3 juin 2021)

Suisse 2-1 États-Unis (amical, 1er juin 2021) Les cinq derniers matches de la Suisse contre la France : Suisse 0-0 France (phase de groupes de l'Euro 2016, 19 juin 2016)

Suisse 2-5 France (phase de groupes de la Coupe du monde 2014, 20 juin 2014)

France 0-0 Suisse (phase de groupes de la Coupe du monde 2006, 13 juin 2006)

Suisse 1-1 France (éliminatoires de la Coupe du monde 2006, 8 octobre 2005)

France 0-0 Suisse (éliminatoires de la Coupe du monde 2006, 26 mars 2005)

Comment se sont-ils qualifiés en huitièmes de finale ?

La Suisse a profité de la règle des quatre meilleurs troisièmes pour se qualifier en huitièmes de finale de l'Euro 2020. La Nati doit son salut à son match nul contre le pays de Galles et sa victoire contre la Turquie pour figurer parmi les sélections repêchées avec quatre points. Les Suisses égalent ainsi leur meilleur résultat dans un Euro, puisqu'ils ne sont jamais allés plus loin que les 8e. C'est simplement la deuxième fois que les Helvètes franchissent le premier tour d'un championnat d'Europe, après l'Euro 2016. Cette équipe solide n'avait pourtant eu aucun mal à se qualifier lors des éliminatoires de l'Euro 2020 en terminant à la première place de son groupe devant le Danemark, l'Irlande, la Géorgie et Gibraltar.