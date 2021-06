Euro 2020 : dans le groupe A, l'Italie favorite, la Turquie en outsider

Le groupe A est assurément l'un des plus équilibrés de l’Euro 2020. La Turquie et l'Italie s'affrontent lors du match d'ouverture, pour une rencontre pleine d'enseignements. La sélection italienne aura le petit avantage de disputer ce match à domicile, à Rome. Le pays de Galles de la star Gareth Bale, demi-finaliste de la dernière édition, et la Suisse, solide dans les compétitions internationales, ont également l’ambition de prolonger l’aventure européenne. Tout est donc possible dans ce groupe, et l’Italie n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Groupe A :

Italie

Suisse

Turquie

Pays de Galles

La revenante : l'Italie

Absente de la dernière Coupe du monde, l'Italie veut revenir parmi les meilleures équipes européennes. En pleine reconstruction, la Squadra Azzura est parvenue à se qualifier très facilement pour l'Euro 2020 (dix victoires en dix matches). Un excellent résultat pour le sélectionneur Roberto Mancini, qui espère le retour en forme du milieu parisien Marco Verratti, important dans le jeu collectif italien mais touché à un genou début mai. Néanmoins, le groupe se connaît bien (23 joueurs évoluent en Serie A) et s’appuie sur les cadres de la sélection Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans), de la Juventus Turin. Les Italiens seront également encouragés par leur public dans le Stade olympique de Rome durant toute la phase de groupes.

L'outsider : la Turquie

La Turquie a fait forte impression pendant les qualifications, en terminant deuxième de son groupe derrière l'équipe de France championne du monde. Les Turcs ont battu les Bleus à domicile en juin 2019 (2-0) avant d'arracher le match nul au retour quelques mois plus tard (1-1). Emmenée par son attaquant lillois Burak Yilmaz, la sélection turque peut jouer les trouble-fêtes à l'Euro. Mais attention à la solide Suisse, capable de battre les meilleures équipes en phase de groupes. Et au pays de Galles, lui aussi ambitieux, d'un Gareth Bale qui a retrouvé petit à petit son haut niveau avec Tottenham cette saison.

Le joueur à suivre : Burak Yilmaz (Turquie)

Il a éclaboussé de son talent toute la saison de Ligue 1 avec 16 buts au compteur. Auréolé d'un titre de champion de France avec Lille, Burak Yilmaz arrive à l'Euro 2020 en pleine confiance. L'attaquant turc de 35 ans, auteur du plus beau but de la saison dans le championnat de France, pourrait bien être inspiré durant la compétition.

Nos pronostics : Italie 1ère, Turquie 2e, Suisse 3e, pays de Galles 4e