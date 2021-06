Euro : Belgique-Portugal, une finale avant l’heure

Il n'en restera qu'un ! Deux des prétendants à la victoire finale s'affrontent dimanche (21h) à Séville dès les huitièmes de finalede l’Euro, un choc au sommet qui conduira inévitablement à l'élimination du Portugal de Cristiano Ronaldo ou de la Belgique de Romelu Lukaku. Mais qui des Diables rouges, n°1 mondial au classement Fifa et troisième du dernier Mondial, ou des Portugais de Cristiano Ronaldo, champions d’Europe en titre, va mordre la poussière dès le début de la phase finale ? Europe 1 vous présente cette énorme affiche, aux airs de finale avant l’heure.

Le test : après un premier tour facile, la Belgique au révélateur

Les Belges le claironnent depuis des semaines : ils ne visent rien d’autre que la victoire finale à l'Euro. Ils ont en tout cas parfaitement négocié leur premier tour avec trois succès contre la Russie, le Danemark et la Finlande, avec sept buts marqués pour un seul encaissé. Mais l’adversité sera nettement supérieure dimanche soir et il leur faudra passer des paroles aux actes. Pour battre le Portugal, les Diables Rouges espèrent retrouver leur capitaine Eden Hazard à son meilleur niveau. "Je pense qu'Eden est proche de sa meilleure forme. Ça se voit à l'entraînement : il dribble, il est fort avec le ballon, il n'a pas peur de prendre des coups. Mentalement, il est fort, il récupère du rythme. C'est un grand joueur et on attend de lui qu'il fasse la différence. Il a les qualités pour, et l'envie. Il est prêt", a assuré le gardien Thibaut Courtois. Sauf surprise, l’ailier du Real Madrid devrait donc débuter.

La question : quel visage pour le Portugal ?

Le Portugal a eu nettement plus de difficultés dans le "groupe de la mort", terminant troisième derrière la France et l’Allemagne. Les Portugais avaient débuté par une nette victoire en Hongrie (3-0), avant de sombrer dans les grandes largeurs en Allemagne (4-2). Les champions d’Europe en titre se sont cependant ressaisis en tenant en échec les Bleus (2-2) lors du dernier match de poule, avec une excellente première période. Mais alors, quelle équipe verra-t-on dimanche soir : le Portugal apathique face à l’Allemagne, ou celui conquérant et vaillant entrevu face à la France ?

Le duel à suivre : Romelu Lukaku contre Cristiano Ronaldo

Après avoir été rivaux cette saison en Serie A, Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo se défieront à nouveau. En Italie, le musculeux attaquant belge a décroché le titre de champion avec l'Inter Milan devant la Juventus de la star portugaise, qui a lui terminé meilleur buteur de la compétition (29 buts) devant... Lukaku (24). Quant à savoir qui sera meilleur buteur de l'Euro, les deux joueurs sont clairement candidats : "CR7" a déjà inscrit 5 buts, dont un doublé contre les Bleus, contre 3 à Lukaku, au terme de la phase des poules. Mais avant de penser à ce titre honorifique, ils voudront tout faire pour éviter à leur équipe une sortie de route prématurée.