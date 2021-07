Euro : à Rome, des milliers de supporters ont fêté la victoire de l'Italie

REPORTAGE

Loin d'être favorite au début de la compétition, l'Italie a confirmé dimanche soir sa renaissance en s'imposant en finale de l'Euro contre l'Angleterre, au terme d'une séance de tirs au but. Et dès la fin de la rencontre, des milliers de supporters ont envahi les rues de Rome pour fêter cette victoire tant attendue, surtout après une année marquée par l'épidémie de coronavirus.

Devant les écrans des bars, les Romains ont retenu leur souffle jusqu'à la dernière seconde et l'arrêt victorieux de Gianluigi Donnarumma. 53 ans après son premier sacre, l'Italie est championne d'Europe. Et à l'issue d'un match tendu et longtemps indécis, certains avaient du mal à s'en remettre. "C'est le plus beau jour de ma vie. C'est une émotion indescriptible. On s'est battu jusqu'au bout contre les grosses équipes", s'enflamme un tifosi rencontré par Europe 1.

"On mérite la victoire"

Dans les rues de Rome, sur les places historiques de la capitale, entre chants, fumigènes et feux d'artifice improvisés, des milliers d'Italiens sont sortis fêter et savourer jusqu'au petit matin cette victoire tant espérée. "On mérite la victoire, parce qu'on n'a pas la meilleure équipe, mais on a le meilleur groupe", se réjouit Mattéo. "Et après deux ans volés par la pandémie, ce qui est beau, c'est que le foot nous réunit tous ci pour faire la fête."

Et tant pis pour le Covid. Dans Rome, quadrillée par les cordons de police, rien n'aurait pu venir gâcher cette fête. Un mois après l'ouverture de l'Euro dans la capitale, la boucle est bouclée avec l'Italie, qui s'offre le deuxième titre de championne d'Europe de son histoire et signe son retour au premier plan en terminant en beauté.