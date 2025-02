Pascal Praud tacle Charline Vanhoenacker : «C'est une humoriste qui ne fait pas rire, c'est un genre nouveau»

L'humoriste belge Charline Vanhoenacker, qui officie sur France Inter, est intervenue aux Magritte du cinéma, l'équivalent des César en Belgique. Sa prestation sur scène a retenu l'attention de Pascal Praud, qui l'a évoquée dans "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Lors des Magritte du cinéma, l'équivalent des César en Belgique, l'humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker, est intervenue sur scène pour remettre des prix, avec des blagues qui ont plus ou moins fait rire la salle. Une prestation qui a retenu l'attention de Pascal Praud ce mardi. "Ce qui me frappe toujours chez Mme Vanhoenacker, c'est que je ne la trouve pas drôle du tout. C'est une humoriste qui ne fait pas rire, ce qui est un genre nouveau", tacle l'animateur dans son émission Pascal Praud et vous.