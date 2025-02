Espagne : le Real Madrid «a perdu la tête», selon le président de la Liga Javier Tebas

Javier Tebas, président de la Liga, a déclaré jeudi que le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, tentait de "jouer les victimes" et avait "perdu la tête", après s'être lancé cette semaine dans une guerre contre l'arbitrage dans le pays.

"Ils ont construit un narratif de victime et je pense que la cerise sur le gâteau est la lettre qu'ils ont publiée l'autre jour. (...) Le problème a été exagéré, ils ont perdu la tête", a-t-il ajouté. Le géant espagnol, qui s'est estimé lésé lors de sa défaite 1-0 sur le terrain de l'Espanyol Barcelone le week-end dernier, avait fustigé lundi un arbitrage "complètement discrédité" et un système "corrompu de l'intérieur", déplorant notamment que le latéral Carlos Romero, auteur en fin de match du but de la victoire de son équipe, ait simplement reçu un carton jaune pour une grosse faute sur Kylian Mbappé, au lieu d'être exclu.

Une "opportunité"

Selon la presse espagnole, le club madrilène avait ensuite refusé d'être représenté lors de cette réunion tenue en urgence pour améliorer le système arbitral espagnol, mis sous pression chaque semaine par des vidéos de la chaîne Real Madrid TV démontrant, preuve à l'appui, toutes les erreurs commises par l'arbitre de leur prochaine rencontre.

Au terme de cette dernière, le président du CTA, Luis Medina Cantalejo, a suggéré plusieurs mesures, notamment le fait que "les enregistrements audio des interactions avec la VAR soient diffusés en direct, à condition que la Fifa l'autorise", explique la fédération dans un communiqué. Le président de la RFEF, Rafael Louzan, définitivement blanchi par la justice jeudi dans une affaire de malversations, a salué la réunion comme le début d'une nouvelle ère et une "opportunité" pour améliorer un système défaillant.