EN DIRECT - Éliminatoires Euro 2020 : suivez le match des Bleus en Andorre

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Cet Andorre-France concluant la saison des Bleus champions du monde avait tout, sur le papier, d'une formalité. Mais ça, c'était avant le déplacement en Turquie, samedi, où les Bleus ont étalé des lacunes techniques et collectives et enregistré une défaite logique (2-0), leur première dans ces éliminatoires de l'Euro 2020. Une réaction est attendue, ce soir, sur la pelouse de la 134ème nation mondiale. C'est presque une obligation pour les joueurs de Didier Deschamps, tant sur le plan mathématique que sur celui de l'image.

Andorre - France Coup d'envoi à 20h45

Le point sur les compos : le grand changement. Compte tenu de la performance de samedi, du niveau de l'adversaire, et de la nature de la pelouse (synthétique), Didier Deschamps a décidé de changer en profondeur son onze de départ, procédant à sept changements. Décevants en Turquie, Benjamin Pavard et Lucas Digne sont remplacés par les Lyonnais Léo Dubois et Ferland Mendy. En défense centrale, Clément Lenglet, qui jouait sur synthétique à l'époque où il portait le maillot de Nancy, et Kurt Zouma ont été préférés à Samuel Umtiti et Raphaël Varane. Au milieu, Moussa Sissoko est remplacé par Tanguy Ndombélé, tandis que Kingsley Coman et Florian Thauvin sont alignés sur les côtés en remplacement de Blaise Matuidi et Kylian Mbappé, lequel est aligné en pointe à la place d'Olivier Giroud, sur le banc.

Les compositions d'équipe : France : Lloris (cap.) - Dubois, Zouma, Lenglet, F. Mendy - Pogba, Ndombélé - Thauvin, Griezmann, Coman - Mbappé

Sélectionneur : Didier Deschamps

Andorre : Gomes - Rubio, Llovera, Lima (cap.), San Nicolas - Martinez, Rebes, Vales, Cervos - Vieira, Alaez

Sélectionneur : Koldo Alvarez

Le point sur l'historique : quatre victoires, zéro but encaissé. La France et Andorre s'étaient déjà affrontés à deux reprises lors des qualifications à l'Euro 2000. Les Bleus s'étaient imposés 2-0 au Stade de France avant de souffrir le martyr au retour, à dix contre onze une bonne partie du match. C'est finalement Frank Leboeuf qui avait inscrit le seul but de la partie, à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, sur penalty. La troisième et dernière confrontation entre les deux nations remonte à mai 2004, en amical. À Montpellier, l'équipe alors coachée par Jacques Santini l'avait emporté facilement (4-0), avec notamment un doublé de Sylvain Wiltord.

Le point sur l'avant-match : opération rachat. C'était difficile à imaginer il y a une semaine encore, mais, après la performance affligeante livrée samedi en Turquie (défaite 2-0), le déplacement des Bleus en Andorre de ce soir a pris de la saveur. Comment les Bleus vont-ils réagir après ce qui a été, peut-être, le plus mauvais match de l'ère Deschamps, entamée en 2012 ? C'est une affaire d'honneur, d'image, mais aussi de sport, car, après sa défaite de samedi, les Bleus sont désormais distancés de trois points par la Turquie et sont à égalité avec l'Islande dans ce groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020. Les deux premières équipes de chaque groupe étant qualifiées, il n'y a pas encore le feu, mais tout autre résultat qu'une victoire serait une bien triste, et bien désagréable façon, de conclure la saison.