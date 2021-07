Après l'Euro, Karim Benzema remercie les supporters français "pour leur soutien"

"Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m'avez donnée." Voici les mots de Karim Benzema sur Twitter. L'attaquant de 33 ans a remercié tous les supporters français pour le soutien qu'il a reçu durant l'Euro 2020, malgré l'élimination précoce en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3, 5-4 tab). "Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps", a ajouté le Madrilène, au lendemain de la défaite de l'équipe de France, avant de se projeter sur la suite de son aventure : "Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort".

Un retour prometteur

Pour son retour sous le maillot tricolore cinq ans après sa dernière apparition, Karim Benzema a gagné la confiance du sélectionneur Didier Deschamps qui l'a titularisé à chaque rencontre. L'attaquant a brillé avec quatre buts au compteur dans la compétition, dont une première réalisation splendide face à la Suisse. S'il n'a pas réussi à mener l'équipe de France à la victoire en huitièmes, l'ancien lyonnais espère écrire une nouvelle belle page en Bleu. Dimanche, Karim Benzema a tenu également à saluer "toute l'équipe, le staff et toute la France" pour l'avoir accueilli "avec autant de bienveillance".

Ému de voir ces images, j’aurai aimé voir notre équipe de France au sommet, merci de toujours croire en nous. On reviendra plus fort ❤️



Un tweet accompagné d'une vidéo retraçant ses performances lors de France-Suisse. Déjà nostalgique, l'attaquant star du Real Madrid a peut-être déjà dans un coin de sa tête l'envie d'emmener l'équipe de France à la qualification à la Coupe du monde 2022. Pour cela, les Bleus joueront trois matches importants à la rentrée. Tous les supporters français attendent de nouvelles performances de son "KB19".