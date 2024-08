EPISODE 4 - Les sports gagnants des JO : après les épreuves en Polynésie, le surf attire des curieux

Le surf marquera durablement les Jeux olympiques de Paris 2024. Dans le décor paradisiaque qu'offre la Polynésie française, un Tahitien, Kauli Vaast, a remporté l'or. Une victoire importante pour la discipline, qui inspire de nombreux débutants.

Parmi les dizaines de surfers à vouloir se frotter aux vagues de Hossegor, Celine sort juste d'un cours. Elle a essayé de reproduire ce qu'elle a vu à la télé. "C'est un peu moins convaincant, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas loin, je pense, au niveau sensations", ironise-t-elle au micro d'Europe 1.

"C'était exceptionnel"

À 50 ans, la Savoyarde a été transportée par ce qu'elle a vu pendant les jeux. "On a vu de belles images et puis on a vu une aisance avec l'océan... C'est assez magique", explique-t-elle. À côté, sa fille Jade a un peu regretté le décalage horaire, mais elle a quand même suivi assidument la compétition.

Les compétitions passaient à la télévision à "minuit ou une heure du matin ! Mais, vraiment, c'était exceptionnel. On a vu avec notre coach pour s'entraîner et pourquoi pas aller aux J.O. En 2032, il a dit le temps de se mettre en jambe quoi", poursuit la jeune femme.

Un effet JO qui se fait déjà sentir

À Hossegor, sur la plage, leur professeur Paul a déjà observé un effet JO. "On a eu quelques personnes qui sont venues essayer le surf après la première journée de compétition, en nous disant que cela avait l'air bien, que c'était super comme sport. Mais bon, ils se sont vite rendu compte que quand on est aux J.O, ce n'est pas pour rien et qu'il y avait une petite étape à faire qui pouvait être assez longue", avant d'atteindre le niveau des champions.

Mais des vocations auront peut-être lieu, notamment si ces jeunes pratiquants ont regardé Joan Duru et Vahine Fierro, tous deux licenciés au Surf Club de Hossegor, qui ont perdu en quart en huitièmes de finale à Tahiti pendant les jeux.