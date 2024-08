Episode 2 - Les sports gagnants des JO : dans les Landes, le beach-volley a trouvé ses fans

Le beach-volley fait partie de ces sports qui ont le vent en poupe depuis les Jeux olympiques. Bien que ce sport soit mineur sur le plan des licenciés mais cela pourrait rapidement changer. Sur les plages des Landes, les nouveaux adeptes sont nombreux !

"C'est très beau"

Sous le soleil du cours central d'Hossegor, les parties s'enchaînent tout l'après-midi. Ce n'est pas le même cadre qu'aux Jeux olympiques mais les joueurs sont passionnés. Peut-être même un trop pour cette bande de copains venus de Marseille : "On passe à travers le filet un peu parfois comme on est pas professionnels non plus, ils ont dit que ça pouvait être dangereux, j'en vois pas en quoi", sourit l'un d'entre eux.

Ils en viennent même à presque apprécier la tour Eiffel : "On préfère Notre-Dame de la Garde mais c'est très beau !"

"C'est convivial"

Victor, bordelais, a aussi beaucoup apprécié le beach-volley au pied de la Dame de fer : "ah oui, c'était fou ! Si le cadre est bien, ça donne envie de plus regarder ! Si vous avez un arrière-fond moche, vous zappez".

Le beach-volley est l'un des sports les plus associés à l'été et à la plage estime Malick : "Pétanque, molkky, frisbee, le volley est un sport d'équipe, un peu plus sérieux et physique".

Régis, lui, vient tous les jours du Mont-de-Marsan pour mettre son filet dans le sable : "C'est convivial ça permet de rapprocher des gens et de rencontrer des gens de partout, j'ai joué avec des Allemands, des Hollandais, c'est sympa"

La médaille d'or à Los Angeles dans quatre ans n'est pas un objectif de ces joueurs mais l'esprit de compétition est bien présent !