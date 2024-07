EN IMAGES - JO Paris 2024 : la Maison de la performance ouverte pour la délégation française

Après deux semaines d’aménagement, le lycée Marcel-Cachin à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, est désormais la Maison de la performance. Plusieurs salles de classe ont été totalement transformées : ring de boxe, tatamis pour les judokas, pistes d’escrime... Dans la cour, un terrain de basket 3x3 muni d’éclairage a été installé afin de s’entraîner même la nuit.

Le centre de documentation est quant à lui méconnaissable. Les étagères où étaient entreposés des livres ont disparu. À la place, se trouvent des tables de massage. Le proviseur Franck Gatinot ne reconnait plus son lycée. "Ils ont enlevé toutes les chaises et les tables. Je ne sais même plus où est mon bureau", sourit celui qui a tout de suite dit oui à l’accueil des sportifs pendant les vacances scolaires.

"C’est le vestiaire des Bleus, une bulle sereine dédiée aux athlètes français"

La Maison de la performance est une invention anglaise et avait été créée pour les athlètes britanniques lors des JO de Londres en 2012, et reprise par les Japonais en 2021 à Tokyo où la France aurait aimé tenter l’expérience mais n’a pu aller au bout de son projet en raison du Covid. Cette fois, l’idée a pu se concrétiser à domicile et le lieu est une petite pépite pour les sportifs.

Au total, 9.000m2 de surface disponible dédiée à l’entraînement et à la récupération, à proximité immédiate du village olympique, le lieu d’hébergement des athlètes, se réjouit Yann Cucherat, manager de la préparation des Jeux. "On est à quatre minutes à pied du village olympique. Donc les sportifs français vont pouvoir venir ici, chez eux, dans ce vestiaire des Bleus, pour peaufiner les derniers détails et rester dans une bulle sereine", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

L’objectif est aussi d’accueillir les membres des équipes qui ne peuvent se rendre au village olympique, faute d’accréditation, comme des médecins, des coachs personnels, des partenaires d’entraînement. "Ce n’est pas mieux que le village, c’est autre chose. Au village olympique, on y dort, on y mange, on rencontre des athlètes du monde entier. Ici, c’est en complément du village. J’ai vécu quatre fois les Jeux à l’intérieur et je connais les contraintes au quotidien", explique Claude Onesta, manager général de la haute-performance de l’Agence nationale du sport.

Au village, il y a parfois beaucoup d’attente pour pouvoir utiliser le matériel de musculation par exemple. À la Maison de la performance qui attend jusqu’à 250 sportifs français par jour et qui est parfaitement équipée, tout cela sera plus fluide. Les athlètes pourront aussi se retrouver pour regarder ensemble des épreuves olympiques à la cafétaria ou faire un sauna pour retrouver une forme optimale.

Un budget de 4,5 millions d’euros

Sur place, une cellule médicale sera présente 24h/24 pour les sportifs français, ajoute le docteur Pierre Sebastien. "Depuis la récupération jusqu’aux soins, on pourra presque tout faire ici. Nous avons trois médecins dont un rhumatologue et un gynécologue, des ostéopathes et plusieurs kinés."

Cette Maison de la performance a coûté 4,5 millions d’euros. L’État et plusieurs sponsors ont mis la main à la poche, tandis que la Région Ile-de-France, qui met à la disposition le bâtiment, a rénové de fond en comble le lycée Marcel-Cachin de Saint-Ouen. Ce lieu convivial mettra les Bleus dans les meilleures conditions pour gagner des médailles avec un objectif d’intégrer le top 5 des nations. À la fin des Jeux olympiques, le matériel sportif sera légué en héritage aux fédérations sportives et le lycée retrouvera évidemment ses élèves à la rentrée.