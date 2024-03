EN IMAGES - Foot : découvrez les nouveaux maillots des Bleus pour l'Euro 2024 et les JO

Un maillot bleu électrique, un grand coq sur la poitrine et un drapeau tricolore sur le col. Un autre, blanc, à rayures tricolores. Ce lundi, l'équipementier Nike a dévoilé les nouveaux maillots des équipes de France masculine, féminine et espoir, que les Bleus porteront lors des matches de l'Euro et pour les Jeux-Olympiques de Paris.

Des tenues au style vintage, inspirés des maillots des années 1980, comme l'explique Nike. Le premier maillot, pour les rencontres à domicile, "rend hommage aux légendes du passé et célèbre la diversité qui a écrit l'histoire sur le terrain. L'écusson oversize sur le devant du maillot évoque les équipes multiculturelles des années 1980, qui ont rassemblé une nation et inspiré les générations suivantes à gagner toujours plus", écrit l'équipementier sur son site internet.

© Nike

Le maillot des Bleus pour les rencontres à domicile.

La tenue dévoilée par... Victor Wembanyama

Le second, pour les matches à l'extérieur, "ressuscite un modèle culte des années 1980, en hommage à l'équipe aux origines diverses qui a montré le chemin à la génération suivante. Les fines rayures tricolores passent discrètement du bleu au rouge et mettent en avant l'écusson oversize", ajoute Nike.

© Nike

Le maillot des Bleus pour les rencontres à l'extérieur.

"2 nouvelles tuniques pour une seule et même équipe", a réagi l'Équipe de France sur son compte X (anciennement Twitter).

Mais les footballeurs et footballeuses ne sont pas les premiers à avoir porté le maillot en public. Dans la nuit de dimanche à lundi, le basketteur Victor Wembanyama a posté une photo sur son compte Instagram, dévoilant en partie le nouveau maillot des Bleus.

Victor Wembanyama nous donne un aperçu de ce qui devrait être le nouveau maillot des Bleus pour l’Euro 2024. pic.twitter.com/Sc67tQp86j — Dégaine (by So Foot) (@DegaineSo) March 18, 2024

Les Bleus devraient quant à eux enfiler ce nouveau maillot lors de leurs prochains matches amicaux face à l'Allemagne, le 23 mars prochain, et le Chili, le 26 mars.