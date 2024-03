NBA : Victor Wembanyama et Gregg Popovich confirment la venue des Spurs à Paris la saison prochaine

Le prodige français Victor Wembanyama et son entraîneur aux San Antonio Spurs Gregg Popovich ont indiqué dimanche en conférence de presse que les San Antonio Spurs joueraient au moins un match à Paris la saison prochaine. Après la victoire des Spurs face aux Brooklyn Nets (122-115 après prolongation), Gregg Popovich a d'abord été interrogé sur l'importance de ce premier succès à Austin, où les Spurs ont joué quelques matches à "domicile" hors de leur salle habituelle du Frost Bank Center.

>> LIRE AUSSI - Performant individuellement dans une équipe à la dérive : les débuts contrastés de Victor Wembanyama en NBA

"Voir ma famille en pleine saison"

"Je me fiche de l'endroit où l'on gagne, ça pourrait bien être Tombouctou", a-t-il asséné avec le sourire avant d'être relancé un peu plus tard sur Paris : "Et bien on y va", a-t-il simplement souri. Ces deux dernières saisons, la NBA avait délocalisé une affiche du championnat dans la capitale française, avec, par exemple, un match Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets en janvier dernier. Bien que la ligue n'ait pas encore officiellement dévoilé ses plans, les San Antonio Spurs et leur star Victor Wembanyama devraient jouer à Paris la saison prochaine. "J'ai hâte. Ce match ou ces matches seront très importants pour moi, c'est là d'où je viens, c'est ma ville", a commenté le Français âgé de 20 ans. "Ça va aussi me permettre de voir ma famille en pleine saison, c'est parfait."