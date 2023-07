EN DIRECT - Tour de France 2023 : une 8e étape encore promise aux sprinteurs

A la veille de l'arrivée au Puy de Dôme, la huitième étape samedi entre Libourne et Limoges semble encore promise aux sprinteurs à moins que des puncheurs comme Mathieu van der Poel tirent profit de l'arrivée en montée pour scorer. "Le final dans le Limousin est plus vallonné que l'étape de vendredi arrivant à Bordeaux (remporté par Jasper Philipsen). Ce sera un petit peu plus compliqué pour les sprinteurs et puis surtout l'arrivée se fait sur 600 derniers mètres avec des pourcentages à 4-5%", explique Thierry Gouvenou, le traceur du Tour de France, à l'AFP.

Les principales informations : 8e étape du Tour de France ce samedi

Le parcours relira Libourne à Limoge

Une étape plate qui fera de nouveau la part belle aux sprinteurs

Vendredi, Jasper Philipsen a remporté sa troisième victoire d'étape à Bordeaux

"Il faudra de la puissance et un coureur comme Mathieu van der Poel va plus se retrouver là-dessus que sur du pur sprint. Surtout que le final aura bien usé tous les coureurs avec toutes ces côtes dans le Limousin", ajoute le directeur technique de la Grande Boucle.

Le tracé de la 8e étape

Crédit : Site officiel du Tour de France

Bryan Coquard, parmi les favoris

Au départ de Libourne, cette huitième étape, longue de 200,7 km, présente une succession de côtes dans la dernière partie, dont celle de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4%) qui pourrait servir de rampe de lancements aux plus audacieux, à neuf kilomètres de l'arrivée.

Ce sera la 14e fois que le Tour arrive à Limoges, la première depuis 2016 lorsque l'Allemand Marcel Kittel s'était imposé avec un écart extraordinairement infime de 0,0003 secondes sur Bryan Coquard. Le sprinteur français de l'équipe Cofidis, qui court toujours après une victoire dans la Grande Boucle et raffole des sprints en montée, fera encore partie des favoris pour la gagne samedi.