Tour de France : Mark Cavendish va-t-il devenir le recordman de victoires de la compétition ?

Avec 34 victoires d'étape sur la Grande Boucle, Mark Cavendish est d'ores et déjà l'égal du Cannibale, Eddy Merckx. Pour son dernier Tour de France, le pouvoir de l'île de Man rêve de devenir le numéro un incontesté. Du côté des sprinteurs, il l'est déjà. "Je pense que c'est le roi du sprint de tous les temps. Il est encore en très bonne condition. Il a gagné au Giro, la dernière étape. Donc c'est quelqu'un de loin, de spécial, un professionnel", explique Brian Coquard.

Bientôt une 35ᵉ victoire ?

Depuis 2007, Cavendish va tout gagner. 54 étapes sur les grands tours, le maillot vert et même le championnat du monde. Avec son style caractéristique tout en puissance, il a inspiré des générations, à l'image de l'Italien Luca Rosato. "Quand j'étais petit et lui, il était déjà ici. Au tour à gagner les étapes. Donc pour moi, il représente vraiment un idéal pour un sprinteur. Personnellement, j'étais content et il est capable de démarrer la 35ᵉ victoire", témoigne avec nostalgie le sprinteur.

Masato, qui se frottera à son idole cet après-midi sur le circuit Paul Armagnac. Et, quoi de mieux qu'un circuit automobile pour une explication entre bolides ?