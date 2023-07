EUROPE 1 ET VOUS - Tour de France 2023 : une réunion de famille à ciel ouvert

À chaque traversée de ville, mais aussi de village, le Tour de France suscite une effervescence singulière. Ce sera le cas avec l’étape Libourne-Limoges aux confins de la Gironde et de la Dordogne, dans le secteur de Coutras, à quelques kilomètres de Bordeaux. Cuissard, maillot, casque... S'apprêtant à enfourcher son vélo à la sortie de la boulangerie de ce village girondin, Gilles attend avec impatience le Tour de France.

Une grande fête attendue

Hors de question pour lui de rester dans le centre-ville de Coutras. La vitesse y est trop importante donc pas le temps d'admirer la course. C'est un évènement que le passionné ne raterait pour rien au monde. "Le Tour de France n'est pas passé depuis 30 ans à Coutras", raconte fièrement Gilles, à cheval sur son vélo.

Jean-Claude, lui, restera chez lui puisque le peloton va filer sur la départementale qui borde sa maison. Pour ce grand-père, cette étape sera aussi une grande fête familiale. "Toute la famille va arriver pour voir passer le Tour de France. Enfants et petits enfants, ils sont une quinzaine", témoigne Jean-Claude. Juste un peu plus loin, le long de cette route, dans un pré, seront spécialement exposés les vélos de collection qui appartiennent à Éric Boisset. "Du plus vieux de la draisienne de 1818. C'est un vélo en bois, mais des routes au vélo, le plus récent, ce sera 1925. Là, je vais en disposer à peu près une quinzaine", explique-t-il fièrement.

Un musée à ciel ouvert, des barbecues en famille et une grande fête à laquelle tout le monde se prépare à Coutras.