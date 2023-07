EN DIRECT - Tour de France 2023 : suivez la première étape

Pour la 25e fois de son histoire, le Tour de France s'élance de l'étranger. Ce samedi, les 176 coureurs engagés prennent le grand départ de la course depuis Bilbao, en Espagne, à 12h55, pour une arrivée qui se fera également dans cette ville portuaire du Pays basque espagnol. Au total, les concurrents parcourront 182 kilomètres, dans une première étape de type accidenté.

Le tracé de la première étape du Tour de France.

Crédits : site officiel du Tour de France

Les informations à retenir : - La 110e édition du Tour de France s'élance ce samedi depuis Bilbao, en Espagne, pour une étape de 182 km - C'est la 25e fois de l'histoire de la Grande Boucle que le départ se fait depuis l'étranger - Les 176 coureurs engagés prennent le départ à 12h55

Les 176 coureurs de cette 110e édition s'élanceront samedi devant le stade de San Mamés, la "cathédrale" de l'Athletic Bilbao depuis 1913, pour une des premières étapes les plus difficiles de l'histoire du Tour de France. Une boucle ramenant le peloton à Bilbao après un parcours de 182 km à travers le territoire de Biscaye, truffé de côtes.

Un territoire de chasse pour Julian Alaphilippe

Cela pourrait être déjà l'occasion pour les favoris de s'expliquer, le tenant du titre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar en tête. Le Danois, qui a clos la cérémonie de présentation, s'attend à ce que son rival slovène l'attaque dès les premières étapes, comme l'an dernier. "Il faudra que je sois prêt", a souligné le leader de Jumbo-Visma.

C'est aussi un territoire de chasse pour des puncheurs comme Julian Alaphilippe qui rêve d'endosser le premier maillot jaune de l'édition 2023 se terminant le 23 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. "Avec un départ comme ici au Pays basque, les coureurs du classement général ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. Il faut qu'ils soient vraiment prêts dès le premier jour", a souligné Alaphilippe.

En attendant, la ville s'est parée des couleurs du Tour. Bancs publics, bacs à fleurs, façades, ascenseurs, lampadaires et même le funiculaire qui mène à Artxanda, sur les hauteurs, sont ornés de jaune et de pois rouges. Des fresques à la gloire du cyclisme décorent magasins et stations de métro.