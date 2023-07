EN DIRECT - Tour de France 2023 : la 13e étape à l'assaut du Grand Colombier

Le peloton du Tour de France va s'attaquer au Grand Colombier vendredi lors de la 13e étape où les grimpeurs français voudront briller le jour de la fête nationale. C'est l'une des quatre arrivées en altitude de cette 110e édition à l'issue d'une étape très courte, seulement 137,8 km, au départ de Châtillon-sur-Chalaronne qui mènera les coureurs au sommet (1.501 m) du massif du Jura dans l'Ain.

Le tracé de la 13e étape

Crédit : site officiel du Tour de France

Le Grand Colombier, l'un des cols les plus difficiles de France

Classé en hors catégorie, le Grand Colombier est l'un des cols les plus difficiles de France avec une montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne. Il a déjà été emprunté à plusieurs reprises par la Grande Boucle, mais il y a eu une seule arrivée au sommet jusque-là, en 2020. Tadej Pogacar y avait remporté sa deuxième étape dans le Tour de France, avant d'empocher la victoire finale quelques jours plus tard à Paris. Derrière, Egan Bernal, alors tenant du titre, avait vécu un calvaire, cédant plus de sept minutes dans l'ascension.

Cette année là, le Grand Colombier, surnommé "la pyramide du Bugey", avait été précédé par la Selle de Fromentel et le col de la Biche, alors que cette fois l'approche sera nettement plus douce. "On va faire quelque chose un peu comme le 14 juillet: explosif. Une montée sèche du Grand Colombier avec aucune difficulté avant. Ce sera une course de côte où tout le monde doit pouvoir lâcher les watts", explique l'architecte du parcours, Thierry Gouvenou, à l'AFP. L'occasion évidemment d'une nouvelle explication entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, à la veille de la première étape alpestre vers Morzine.

Les Français sous les projecteurs

Les Français seront tout particulièrement intéressés par l'étape un jour de 14 juillet. Des grimpeurs comme David Gaudu, Romain Bardet, Thibaut Pinot ou Guillaume Martin ont coché depuis longtemps cette journée à leur agenda en espérant avoir de bonnes jambes. "Oui ça va intéresser les Français mais ça va être du très haut niveau, ça risque de monter très très vite", prévient Thierry Gouvenou. Vainqueur le 14 juillet 2017 à Foix, Warren Barguil, qui sera également sur les rangs, reste le dernier coureur français à avoir levé les bras un jour de fête nationale sur le Tour.

Départ de Châtillon-sur-Chalaronne à 13h45 (lancé à 13H55), arrivée au Grand Colombier à 17:22 (horaire calculé sur une moyenne de 40 km/h)