Tour de France : avant la journée de repos ce lundi, Pogacar grignote des secondes sur Vingegaard

C'est jour de repos ce lundi pour les coureurs du Tour de France, après la terrible étape du Puy-de-Dôme. Victoire au sommet du Canadien Michael Woods, Jonas Vingegaard reste au maillot jaune mais Tadej Pogacar, son dauphin au classement général, continue de grignoter son retard inlassablement.

"Tout va être très important sur ce Tour"

17 secondes, c'est ce qui sépare ce matin Vingegaard et Pogacar. Le troisième du général, Jai Hindley, est déjà repoussé à plus de 2 minutes 30. Comme prévu, le Tour va se jouer entre les deux ogres du peloton. Et dimanche, c'est le Slovène Pogacar qui a repris de précieuses secondes dans les pentes du Puy-de-Dôme. "La différence entre les deux est vraiment petite et on a bien pris quelques secondes. Moralement et aussi mathématiquement, tout va être très important sur ce Tour", note Mauro Gianetti, le manager de Pogacar.

Un Tour qui est encore très long : douze étapes, des pièges et surtout les Alpes qui vont arriver très vite dès la fin de la semaine. Du côté du maillot jaune, Vingegaard, on espère une montée en puissance. "Tadej a été plus fort sur la fin. Il a mérité de reprendre ces quelques secondes", reconnaît Jonas Vingegaard. "Je dois juste continuer à me battre pour garder le maillot jaune jusqu'à Paris. Je pense que je n'ai pas encore connu mes meilleures journées. Peut-être que la journée de repos va me faire du bien".

Elle pourrait également requinquer les Français David Gaudu et Romain Bardet, qui ont encore perdu du temps dimanche et qui vont devoir faire preuve de panache pour se mêler à la lutte pour le podium.