EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du mardi 8 juin

Le tournoi de Roland-Garros se poursuit avec le début des quarts de finale ce mardi. Et une grosse affiche en session de nuit sur le Central : le Grec Stefanos Tsitsipas (tête de série n°5) retrouvera le Russe Daniil Medvedev (n°2) pour une place en demi-finale. Tout comme l'Allemand Alexander Zverev qui affrontera le jeune Espagnol Alejandro Davidovich Fokina pas avant 16 heures pour espérer jouer une première demi-finale à Roland-Garros. Le public français se focalisera aussi sur la paire de double tricolore Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut (n°6), qui affrontent Tomislav Brkic et Nikola Cacic en début d'après-midi sur le court Suzanne-Lenglen pour rallier les demi-finales.

Côté féminin, la révélation kazakhstanaise Elena Rybakina (n°21), victorieuse de Serena Williams, jouera contre la Russe Anastasia Pavluychenkova (n°31), sa partenaire de double avec qui... elle est toujours en lice dans le tableau féminin. Suivez avec nous cette nouvelle journée de tennis grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.