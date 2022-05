EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du jeudi 26 mai

EN DIRECT

Les journées s'enchainent à Roland-Garros. Pour cette cinquième journée, le numéro 2 mondial, le Russe Daniil Medvedev défiera sur le Central à partir de midi le Serbe Laslo Djere. Chez les femmes, la numéro 4 mondiale et ultra-favorite Iga Swiatek tentera de continuer sa folle série en battant l'Américaine. Alison Riske.

Les principales informations Medvedev et Tsitsipas au programme chez les hommes

Les héros Simon et Gaston de retour pour confirmer leurs performances du premier tour

Alizé Cornet défiera la vainqueure de l'édition 2017, Jelena Ostapenko en "night session" sur le Central

Ce jeudi, cinq Français seront en piste : les héros du premier tour, Gilles Simon et Hugo Gaston chez les hommes. Côté dame, Caroline Garcia, Léolia Jeanjean et Alizé Cornet. Cette dernière aura d'ailleurs le privilège de jouer en soirée sur le court Philippe Chartrier, face à la tête de série numéro 13 et victorieuse de Roland-Garros en 2017, la Lettone Jelena Ostapenko. L'objectif pour les Français sera de faire mieux que la journée de mercredi, ponctué de quatre défaites et d'une seule victoire, signée Diane Parry. Suivez en direct cette quatrième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.