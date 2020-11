EN DIRECT - France-Suède : Giroud égalise pour les Bleus !

EN DIRECT

L’équipe de France veut prolonger le plaisir. Les Bleus, qualifiés pour la phase finale de la Ligue des nations grâce à leur brillante victoire au Portugal samedi dernier (1-0), accueillent la Suède mardi soir au Stade de France pour la dernière journée de la compétition. Les Tricolores, avec une attaque Griezmann-Giroud, vont poursuivre leur préparation en vue de l’Euro l’été prochain. La rencontre est à suivre en direct sur Europe1.fr.

FRANCE - SUÈDE : 1 - 1

But : Claesson (5e), Giroud (16e)

Le point à la 16e minute : L'EGALISATION DE GIROUUUUUUUUUUD ! Marcus Thuram, trouvé à gauche, enchaîne un passement de jambes avec une passe en retrait du gauche. Olivier Giroud frappe instantanément du gauche, à l'entrée de la surface, et ne laisse aucune chance à Olsen pour égaliser. L'attaquant français avait déjà failli marquer quelques instants avant, mais sa tête suite à un centre de Sissoko avait été repoussée par le gardien suédois. France 1 - 1 Suède

Le point à la 10e minute : les Bleus tentent de réagir. L'équipe de France passe à l'attaque après cette ouverture du score. Griezmann trouve Sissoko d'une talonnade magnifique dans la surface, mais le milieu de terrain négocie mal son centre pour Giroud. Les Bleus veulent rapidement égaliser.

Le point à la 5e minute : OH LA DOUCHE FROIDE, la Suède ouvre le score par Claesson ! Les Suédois attaquent à droite, avec un centre en retrait mal repoussé par Paul Pogba. Claesson récupère la balle, résiste à Pogba et tire du bout du pied. Sa frappe est déviée par Varane et prend totalement à contre-pied Lloris pour entrer tout doucement dans le but français. La Suède marque sur la toute première occasion de cette rencontre. France 0 - 1 Suède

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre la France et la Suède !

Le point sur les compos : Mbappé remplaçant, Giroud et Sissoko titulaires. Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de risques avec Kylian Mbappé, qui se remet d'une blessure contractée avec le PSG. L'attaquant star, remplaçant au coup d'envoi, pourrait cependant entrer en jeu. L'attaque sera composée de Griezmann et de Giroud, qui revient dans l'équipe type. Thuram et Sissoko animeront les côtés, comme contre la Finlande, alors que Pogba et Rabiot seront alignés dans l'axe du milieu de terrain. Didier Deschamps n'a finalement que peu fait tourner, puisqu'il a décidé de reconduire la défense victorieuse au Portugal.

Les équipes France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Sissoko, Pogba, Rabiot, Thuram - Griezmann - Giroud Suède : Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson - Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg - Berg (cap.), Kulusevski

Le point sur l’adversaire : sans Zlatan, le collectif mis en avant. Si vous ne connaissez pas de joueurs suédois, difficile de vous en vouloir. Les Scandinaves ne disposent plus de grande star dans leur effectif, comme autrefois Ljungberg (l’ancien milieu offensif d’Arsenal), Larsson (l’ancien attaquant du Celtic Glasgow et du Barça) et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic. Le géant de l’AC Milan, qui cartonne en Italie, a pris sa retraite internationale, laissant sa sélection mener une opération de reconstruction. Un nom concentre tous les espoirs suédois : Dejan Kulusevski, l’ailier de 20 ans arrivé cet été à la Juventus Turin. Celui qui est annoncé comme une future star a en tout cas bien débuté chez les Bianconeri, avec deux buts en six matches de Serie A. Les Bleus sont prévenus.

Le point sur l’enjeu : la Suède joue le maintien. Si ce match ne revêt pas d’enjeu capital pour les Bleus, la Suède va au contraire jouer gros au Stade de France. Les Suédois, actuellement derniers du groupe à égalité avec la Croatie (3 pts chacun), doivent impérativement obtenir un résultat pour ne pas être relégués en Ligue B. Ils doivent pour cela faire un meilleur résultat que les Croates, qui jouent contre le Portugal dans le même temps. En cas d’égalité de points, ils seraient relégués à cause d’une différence de buts défavorable. Pour rappel, les Bleus avaient gagné en Suède à l'aller sur le score de 1-0, grâce à un but chanceux de Kylian Mbappé.

Le point comptable : les Bleus déjà qualifiés (avec la manière). L’équipe de France a rappelé samedi soir pourquoi elle est championne du monde en titre. Quelques jours après une défaite inquiétante en amical contre la Finlande (0-2), les Bleus ont livré une superbe prestation au Portugal. Convaincants dans le jeu, dominateurs et tranchants, ils ont non seulement battu le champion d’Europe en titre (1-0) mais ils ont aussi dissipé les doutes qui commençaient à poindre. Cerise sur le gâteau : ils sont qualifiés pour le Final 4 de la Ligue des nations, qui se déroulera à l’automne 2021.