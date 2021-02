Barcelone-PSG : sans Neymar, "tous les yeux seront braqués" sur Mbappé, estime Christophe Jallet

INTERVIEW

L'affiche promet des retrouvailles électriques. Quatre ans après la fameuse et traumatisante "remontada", le Paris SG affronte le FC Barcelone, mardi soir au Camp Nou, pour le match aller des 8e de finale de Ligue des champions. Alors que les Parisiens, désormais entraînés par Mauricio Pochettino, visent le titre après leur finale perdue de l'an dernier, ces derniers devront toutefois faire sans Angel di Maria, touché à la cuisse, et surtout sans leur star Neymar, une nouvelle fois blessé. Sans le Brésilien, "tous les yeux seront braqués" sur Kylian Mbappé, estime Christophe Jallet, consultant et ancien capitaine du PSG, invité mardi d'Europe 1.

Malgré ces absences, "le PSG a les armes pour tenir", assure l'ancien latéral, qui reconnaît toutefois que Neymar, "un des meilleurs joueurs du monde", et Di Maria, "avec sa qualité de passe, de frappe, et qui répond très souvent présent dans les grands rendez-vous", vont "manquer" au club de la capitale. Sans les deux Sud-américains, "c'est collectivement qu'il va falloir être plus fort", estime Christophe Jallet, souhaitant retrouver le PSG conquérant qui avait su se relancer lors des phases de poule en s'imposant contre Manchester United.

"Mentalement, Mbappé va être présent"

Mais si le PSG aura besoin de tout son effectif au top pour l'emporter, c'est bien évidemment sur Kylian Mbappé que reposeront l'essentiel des attentes. "Tout ne repose pas sur lui, mais évidemment, ça sera un des fers de lance, avec Kean ou Icardi devant, qui auront à charge de malmener cette défense barcelonaise", explique Christophe Jallet. "Tous les yeux seront braqués sur lui, on va lui demander beaucoup."

Pour l'ancien international, malgré cette pression, l'attaquant des Bleus devra "rester simple dans son jeu". Mais Christophe Jallet ne doute pas de la solidité de Mbappé lors des matches à enjeu. "Mentalement, il va être présent", assure-t-il. "C'est un professionnel, un compétiteur, et il va avoir envie de performer. Je n'ai aucun aucun doute sur ses intentions. C'est le genre de joueur capable de se sublimer dans les grands rendez-vous."

Jallet voit bien un match nul

Face à un FC Barcelone mené par la légende Lionel Messi, et alors que la "remontada" de 2017 est encore dans toutes les têtes, c'est plus largement tous les joueurs du PSG qui vont devoir élever leur niveau de jeu et montrer "que ce sont des grands joueurs dans ces matches", explique Christophe Jallet, qui rappelle que les Barcelonais "ont montré ces dernières semaines qu'ils étaient de retour au très haut niveau".

Invité à se livrer à un pronostic, l'ex-consultant de la chaîne Téléfoot annonce un match nul entre les deux équipes, 1-1, "parce que les Barcelonais à domicile, c'est quand même solide, notamment en Ligue des champions. Mais il y a du répondant côté parisien".