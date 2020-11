EN DIRECT - Ligue des champions : suivez la rencontre entre le RB Leipzig et le PSG

EN DIRECT

C'est un match charnière que dispute le PSG mercredi soir, lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Après une défaite inaugurale contre Manchester United, puis une victoire rassurante contre Basaksehir, les hommes de Thomas Tuchel affrontent les Allemands du RB Leipzig, qui comptent le même nombre de points dans ce groupe H. Une victoire des Parisiens est donc indispensable pour se rapprocher de la deuxième place qualificative pour les 8es de finale, alors que la première semble promise à Manchester. Mais du côté du club de la capitale, une véritable avalanche de blessures est venue perturber la préparation de la rencontre, et les Parisiens devront notamment faire sans leur trio de stars : Neymar, Icardi, Mbappé. Suivez en direct la rencontre.

De son côté, Rennes va tenter de remporter son premier succès dans cette Ligue des champions. Mais les Bretons auront fort à faire, à l'extérieur, face aux Anglais de Chelsea.

Leipzig-PSG : 0-0

Le coup d'envoi est donné. C'est parti à Leipzig! C'est le PSG qui donne le coup d'envoi. Les Parisiens vont tenter de s'imposer pour distancer leur adversaire du soir dans la course à la 2e place du groupe. A noter que Manchester United s'est incliné contre Basaksehir.

Le point sur les compositions

En l'absence de Neymar et Mbappé, Thomas Tuchel a fait confiance au trio Angel Di Maria-Moise Kean-Pablo Sarabia en attaque. En défense, la charnière Danilo-Kimpembe aura pour tâche de contenir l'attaque de Leipzig menée par Emil Forsberg et l'ancien Parisien Christopher Nkunku. Au milieu, le Brésilien Marquinhos figure aux côtés d'Ander Herrera et Idrissa Gueye.

Le latéral droit Alessandro Florenzi, laissé au repos lors du succès à Nantes (3-0) samedi, débute bien sur le terrain. Idem pour Layvin Kurzawa, remplaçant à la Beaujoire, sur le flanc gauche.

Côté saxon, l'entraîneur Julian Nagelsmann a réservé quelques surprises, avec Dani Olmo à la place de Yusuf Poulsen en attaque, et la titularisation d'Ibrahima Konaté en défense, un Parisien de naissance qui n'a débuté qu'une seule fois cette saison.

Composition des équipes : RB Leipzig : Gulacsi - Orban, Upamecano, Konaté - Mukiele, Sabitzer (cap), Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg, Olmo Paris SG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos (cap), Herrera - Di Maria, Kean, Sarabia

Le point sur l'adversaire

De son côté, le RB Leipzig, une des révélations de la dernière campagne européenne, va tenter de prendre sa revanche après sa nette défaite en demi-finale contre le PSG, en août dernier (0-3). Mais le club de la Saxe n’est pas non plus dans une forme olympique. Écrasés 5-0 par Manchester mercredi dernier, les Allemands entraînés par Julian Nagelsmann ont également abandonné la première place de la Bundesliga après une défaite samedi contre Mönchengladbach.

En attaque, notamment, l'équipe n’a pas encore remplacé qualitativement Timo Werner, le buteur maison transféré à Chelsea pour 53 millions d'euros.

Le point sur le PSG

Alors que la première place qualificative pour les 8e de finale semble promise à Manchester United, invaincu après deux rencontres, le PSG doit s'imposer à Leipzig, où au moins prendre le point du nul, pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la 2e place. Problème, le PSG ne se trouve pas dans la plus positive des spirales.

Si sa victoire à Istanbul contre Basaksehir (2-0), puis celle à Nantes, ont apaisé un peu les doutes nés du revers initial contre Manchester, sa saison est pour l’instant loin d’être flamboyante, et s’accompagne de tensions entre Thomas Tuchel et son directeur sportif Leonardo. Surtout, le club parisien doit faire face à une véritable avalanche de blessures. Ce soir, les coéquipiers de Marquinhos devront faire sans Bernat, Draxler, Verrati, mais surtout sans son trio de stars en attaque, Neymar, Icardi et Mbappé. Auteur de 7 buts en championnats, le champion du monde français ressent une gêne aux ischio-jambier.

#Tuchel: « la blessure de @KMbappe est très légère mais c’est dans une zone de risque, il ne doit pas jouer contre Leipzig, c’est dommage pour nous. On doit trouver des solutions sans Kylian. » #RBLPSG — Julien Froment (@JulienFroment) November 3, 2020

En leur absence, tous les regards se porteront notamment sur l’expérimenté Di Maria, flamboyant lors de la demi-finale remportée cet été contre Leipzig, et sur le jeune Kean, arrivé cet été d’Everton et double buteur sur la pelouse du Basaksehir Istanbul.

Le point compétition

Dans le groupe H, Manchester United compte six points après deux rencontres, et occupe la première place, après ses victoires contre le PSG et Leipzig. Derrière, les deux adversaires de ce soir comptent le même nombre de points (3), tandis que les Turcs du Basaksehir Istanbul n'ont pas encore empoché le moindre point.