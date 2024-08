EN DIRECT - JO Paris 2024 : handball, boxe, tennis de table... Suivez cette nouvelle journée olympique

De nombreux Français en piste et des sensations fortes à prévoir ce mercredi sur les différents terrains olympiques de ces JO de Paris 2024. Notamment en boxe où la délégation française sera représentée par Djamili-Dini Aboudou, en demi-finale des plus de 92kg, et par Sofiane Oumiha, en finale face au Cubain Erislandy Alvarez en -63,5 kg, qui tentera de faire résonner la Marseillaise sur le court Philippe Chatrier de Roland-Garros, reconverti en ring de boxe pour l'occasion. Les deux combats auront lieu respectivement à 22h18 et 22h34.

Plus tôt dans la journée, on suivra, entre autres, le quart de finale des Bleus du handball face à l'Allemagne et celui des basketteuses tricolores face au même adversaire. Pour les bleus du volley, ce sera une demi-finale ce mercredi soir face à l'Italie (20h). Enfin, on gardera un œil attentif sur le tennis de table et le quart de finale du tournoi par équipe où les frères Lebrun retrouveront le Brésil à partir de 15h pour une place dans le dernier carré.

Les principales informations Assuré de décrocher au moins la médaille d'argent, le boxeur français Sofiane Oumiha tentera de se couvrir d'or ce mercredi soir en finale

Sur le central de Roland-Garros, un autre Français, Djamili-Dini Aboudou, disputera lui la demi-finale des plus de 92kg, toujours en boxe

Les handballeurs français affrontent actuellement l'Allemagne en quart de finale, tout comme les Bleues du basket en fin d'après-midi (18h)

Les pongistes Alexis et Félix Lebrun défient le Brésil à 15h en quart de finale du tournoi par équipes

Les volleyeurs tricolores, opposés à l'Italie à 20h, viseront une place en finale

Des Français en forme ce mercredi matin

Le tricolore Hugo Hay s'est qualifié ce mercredi matin pour la finale du 5.000m au Stade de France. L'aventure s'arrête en revanche pour son compatriote Jimmy Gressier. Toujours côté français, Adrien Bart s'est qualifié pour les demi-finales du C1 1.000m en canoë tandis que Jules Bouyer s'est hissé en finale du plongeon 3m, tout comme Paul Jenft en escalade.