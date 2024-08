EN DIRECT - JO de Paris 2024 : à 17 ans, Félix Lebrun décroche la médaille de bronze au tennis de table

Après le titre par équipe mixte au Judo, des médailles en cyclisme, au tir et au tir à l'arc ce samedi, la France pointe à la troisième place au classement derrière la Chine et les États-Unis avant d'entamer cette nouvelle journée de compétition. Et la délégation tricolore peut obtenir au minimum deux nouvelles médailles de bronze en boxe grâce à Sofiane Oumiha et Billal Bennama. Après l'argent et le bronze chez les garçons, c'est au tour des filles de prendre la route pour la compétition de cyclisme. La France compte trois cyclistes dans cette épreuve.

Après avoir échoué à atteindre la finale, Félix Lebrun tentera de se consoler en remportant le bronze au tennis de table et il pourra même venger son frère puisqu'il affrontera, cet après-midi, Hugo Calderano, qui avait battu Alexis Lebrun en huitième de finale du tournoi. En natation, il faudra suivre la finale du relais masculin du 4x100m quatre nages, dernière chance de médaille pour le quadruple champion olympique, Léon Marchand.

Le pongiste Félix Lebrun, 17 ans seulement, a remporté le bronze olympique en simple hommes, en battant 4-0 le Brésilien Hugo Calderano (6e), dimanche à l'Arena Paris Sud, offrant à la France une 42e médaille dans ces Jeux. Le phénomène du tennis de table, 5e joueur mondial, s'est imposé 11-6, 12-10, 11-7, 11-6. Il est le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium aux JO au terme d'une épreuve individuelle, 32 ans après Jean-Philippe Gatien, qui s'était paré d'argent à Barcelone-1992.

Le boxeur français Sofiane Oumiha s'est qualifié dimanche pour la finale des -63,5 kg du tournoi olympique grâce à sa victoire aux points sur le Canadien Wyatt Sanford. Le Français s'est imposé par quatre juges contre un pour son adversaire. Médaillé d'argent à Rio en 2016, le léger de 29 ans et 1,78 m a effacé les mauvais souvenirs des JO de Tokyo en 2021, où il avait été éliminé dès son premier combat.

Le boxeur poids mouche Billal Bennama a arraché dimanche à Villepinte sa place pour la finale olympique des -51 kg en venant à bout du Dominicain Yunior Alcantara Reyes au terme d'un combat très serré. Il a remporté le combat aux points, à l'unanimité des juges. Son adversaire -le vainqueur du combat entre le Capverdien David de Pina et l'Ouzbek Hasanboy Dusmatov- sera connu dans la journée.

Les fleurettistes français filent en demi-finale

Les fleurettistes français ont foncé dimanche en demi-finale de l'épreuve par équipes des Jeux olympiques de Paris en dominant la Chine (45-35). Dans une grande confusion, le match a été arrêté plus d'un quart d'heure après un coup de coquille d'Enzo Lefort sur le masque de Mo Ziwei. Cela a valu au Français un carton rouge, à savoir une sanction d'une touche, et un grand flottement, le Chinois ne semblant dans un premier temps pas autorisé à reprendre. La bande de Lefort, tenante du titre, doit disputer une place en finale à 14h50 face aux Japonais, sacrés champions du monde l'an passé.

Alice Finot déroule en série du 3000 m steeple

Alice Finot, rare prétendante française au podium olympique en athlétisme, s'est qualifiée facilement pour la finale du 3000 m steeple en prenant la deuxième place de sa série en 9 min 14 sec 78, dimanche au Stade de France. La championne d'Europe en titre a été bien placée toute la course, laissant filer sans s'inquiéter la Kényane Beatrice Chepkoech, et a terminé avec une impression de facilité impressionnante.

"J'étais dans le contrôle, sans trop dépenser d'énergie pour assurer une place en finale", a débriefé Finot en zone mixte. "Je me rassure aussi en voyant qu'à la fin, je déroule alors que les filles poussent derrière, c'est que des bons signes". "Je m'étais dit que s'il fallait courir en 9 min 15, je le ferai et tout le monde ne le fera pas, ça devrait être assuré", pour la finale, a ajouté l'athlète de 33 ans.

Addis en quarts de finale contre l'Allemand Unruh, Chirault s'arrête en 8e

Le Français Baptiste Addis, vice-champion olympique par équipes avec Jean-Charles Valladont et Thomas Chirault, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve individuelle olympique de tir à l'arc, dimanche sur l'Esplanade des Invalides, alors que Chirault s'est arrêté en 8e. Pour une place dans le dernier carré, Addis sera opposé à 13h26 à l'Allemand Florian Unruh, troisième du tour de classement et vice-champion olympique de l'épreuve mixte vendredi avec sa compatriote Michelle Kroppen.

Plus jeune représentant masculin de la délégation française aux JO-2024 du haut de ses 17 ans, Baptiste Addis a dominé le Mexicain Matias Grande 6 à 4 (29-28, 28-29, 30-29, 28-29, 29-26) en ne sortant aucune flèche du jaune (neuf fois dans le 10 et six fois dans le 9) devant près de 8.000 spectateurs dans une arène sous le soleil.

La Jamaïcaine Shericka Jackson forfait avant les séries du 200 m

La Jamaïcaine Shericka Jackson, double championne du monde en titre du 200 m et favorite pour l'or olympique, a déclaré forfait avant les séries du demi-tour de piste dimanche matin. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le sprint jamaïcain au lendemain du forfait de Shelly-Ann Fraser-Pryce avant les demi-finales du 100 m. La forme de Jackson, qui restait sur une course avortée dans un meeting en Hongrie il y a un mois, était incertaine et elle avait déjà renoncé au 100 m olympique il y a quelques jours.