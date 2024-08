EN DIRECT - Cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques 2024 : les athlètes défilent sur la Concorde

À 20 heures, la fête des Jeux paralympiques commence en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture ce mercredi sur la place de la Concorde. Les premiers spectateurs sont arrivés en fin d'après-midi pour assister à la cérémonie, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Environ 15.000, sur 50.000 au total, sont attendus pour la parade populaire qui aura lieu dans une zone gratuite en bas des Champs Élysées. Suivez notre direct.

Avant le début des festivités, la star des films d'arts martiaux Jackie Chan a fait partie des derniers relayeurs de la flamme, qui terminera son périple au chaudron de l'Hôtel de ville. Ce dernier sera allumé par douze porteurs, dont Cyréna Samba-Mayela, seule Française médaillée en athlétisme aux JO, et Ryadh Sallem, joueur phare de l'équipe de rugby-fauteuil.

Les organisateurs ont promis "la même ambition" que la cérémonie des JO du 26 juillet, saluée mondialement. Cette fois, pas de défilé sur la Seine mais l'une des avenues les plus célèbres du monde, avant un spectacle autour de l'obélisque de la Concorde, particulièrement axé sur "tous les corps", selon Thomas Jolly, son directeur artistique.

Les nations arrivent sur la place de la Concorde

Sous les sonorités du DJ, Myd, les athlètes paralympiques entrent sur la place de la Concorde. Contrairement aux JO, la Grèce ne défile pas en premier, puisqu’elle n’est pas le berceau du paralympisme. L’Afghanistan ouvre le bal et la France va clôturer le défilé précédée de l’Australie et des États-Unis, hôtes des futurs Jeux paralympiques.

Chris en Edith Piaf

Christine and the Queens, artiste désormais genré au masculin, entendu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, fait partie des têtes couronnées françaises de la pop à l'international, sous protection de la Reine Madonna. L'artiste interprète une version totalement revisitée de "Non, je ne regrette rien" d'Edith Piaf.

La reprise par Christine and the Queens de "Non, je ne regrette rien" d'Édith Piaf #Paris2024#ceremoniedouverturepic.twitter.com/sIeqtp05YR — France tv (@FranceTV) August 28, 2024

Chilly Gonzales, French Touch de piano

Son dernier album s'appelle "French kiss": Chilly Gonzales, Canadien inclassable, collaborateur des Daft Punk, amoureux de la France, s'est produit au piano mercredi soir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. En peignoir et charentaises noires sur un vêtement blanc, l'artiste a interprété "Countdown", morceau composé par Victor Le Masne, dépositaire de la signature musicale des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Autour de lui évoluaient des danseurs valides et en situation de handicap.

Apparu au début des années 2000 avec son bricolage hip-hop/électro, le quinquagénaire s'est ensuite fait connaître par des récitals seul au piano en robe de chambre et pantoufles. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer parallèlement à travailler pour de gros clients, comme le rappeur superstar Drake.

"Gonzo", un de ses surnoms, a aussi collaboré à "Random access memories" (2013), album triomphal des Daft Punk, duo casqué aujourd'hui séparé. Chilly Gonzales fut même sollicité comme arrangeur par la maison de disques de Charles Aznavour (disparu en 2018). Et de décrire en 2023 à l'AFP une "atmosphère de rapport de force" avec cette mégastar de la chanson française à l'attitude de "rappeur": "Quelque part, c'est génial". Le musicien et sa bande ont "été virés après trois semaines" mais le Canadien n'en garde aucune rancoeur et en a même fait un morceau sur son dernier album, "Gangstavour".

"Gonzo" aime dresser des ponts entre les musiques : dans "French kiss", il rend hommage au pianiste mythique Erik Satie et dédie aussi une chanson à Richard Clayderman, pianiste français méprisé par l'intelligentsia dans son pays mais gros vendeur de disques dans le monde. "Richard, je le connais depuis 2005, c'est un peu mon papa musical. Il m'a prouvé qu'en étant pianiste, on peut rêver d'être star et pas que prof de piano: des copines de mon âge avaient son poster ados", confiait-il à l'AFP. "Il a amené beaucoup de gens à écouter du piano, je ne comprends pas pourquoi il est à ce point snobé".

Le nageur Théo Curin ouvre bal

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris a démarré mercredi soir par la diffusion d'un film mettant en scène le nageur handisport Théo Curin dans un taxi recouvert de Phryges, mascottes de l'événement. Dans cette première séquence, Théo Curin, 24 ans, circule au volant d'un taxi rouge pour donner la parole à des athlètes de l'équipe de France.

Amputé des quatre membres à six ans à la suite d'une méningite, le nageur a été le principal visage du handisport en France, avant d'abandonner la compétition. Il a participé à 16 ans à ses premiers Jeux paralympiques à Rio en 2016, puis est devenu double vice-champion du monde en 2017. Il s'est depuis tourné vers l'animation.

Cette vidéo reprend ainsi le principe de son émission "Théo le taxi", diffusée chaque jeudi sur France 3, avant les Jeux de Paris. Particularité cette fois-ci : son taxi est intégralement recouvert, extérieur comme intérieur, de peluches Phryges de différentes tailles, mascotte rouge des Jeux de Paris inspirée du bonnet phrygien et dotée d'une prothèse de jambe dans sa version paralympique.

>> Plus d'informations à suivre...