EN DIRECT - Éliminatoires Euro 2020 : suivez le match des Bleus en Turquie

L'ESSENTIEL EN DIRECT

L'équipe de France dispute ce soir à coup sûr l'un de ses matches les plus excitants depuis son titre de championne du monde, il y a un peu moins d'un an. Dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020, les Bleus de Didier Deschamps défient la Turquie, à Konya, en pleine Anatolie. Les deux équipes ont toutes les deux remporté leurs deux premiers matches et il s'agit pour les champions du monde tricolores de bien terminer l'année, avant un dernier déplacement, mardi soir, en Andorre.

TURQUIE - FRANCE Coup d'envoi à 20h45

Le point sur les compos : Kanté absent, Mbappé apte. Rattrapé par une blessure au genou droit, N'Golo Kanté est le seul absent majeur côté français. Sorti à la pause lors du dernier match des Bleus, contre la Bolivie (2-0), dimanche dernier, Kylian Mbappé est bien présent ce soir à Konya. Au milieu du terrain, Didier Deschamps a décidé d'aligner Moussa Sissoko et Blaise Matuidi. Olivier Giroud, absent contre la Bolivie, est de retour dans le onze de départ. Côté turc, le sélectionneur Senol Günes, l'homme qui avait emmené la sélection à la troisième place au Mondial 2002, va devoir faire sans l'attaquant d'Everton, Cenk Tosun, forfait.

France :

Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Sissoko, Pogba, Matuidi - Griezmann, Giroud

Sélectionneur : Didier Deschamps Turquie :

Günok - Celik, Ayhan, Demiral, Kaldirim - Tekdemir, Toköz - Under, Kahveci, Karaman - Yilmaz (cap.)

Sélectionneur : Senol Günes

Le point historique : quatre matches, quatre succès pour les Bleus. La Turquie est un adversaire qui réussit plutôt bien aux Bleus. En quatre confrontations, la France l'a toujours emporté. Les deux premiers matches se sont même conclus sur le score de 4-0 (en octobre 19996 à Paris et en novembre 2000 à Istanbul) Le France-Turquie de la Coupe des confédérations 2003, le seul jamais disputé en compétition, avait été plus serré (3-2), de même que la dernière rencontre en date, le 5 juin 2009, à Lyon (1-0). Ce jour-là, un certain Hugo Lloris gardait les buts des Bleus et Karim Benzema avait inscrit le seul but du match.

Le point ambiance : chaleur attendue… "On connaît le contexte, on s'attend à une ambiance assez hostile", a reconnu le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, en conférence de presse. Plutôt qu'Ankara, la capitale, ou Istanbul, la plus grande ville du pays, la fédération turque a préféré faire disputer ce match au sommet à Konya, en pleine Anatolie, dans le cœur du pays. Elle y voit l'assurance d'un soutien total envers l'équipe nationale, alors que les rivalités entre les principaux clubs du pays sont très fortes et ont tendance, parfois, à "pourrir" l'ambiance lors des matches de la sélection. L'ambiance devrait être bonne, donc, voire chaude, et pas seulement parce qu'on frôlera les 30 degrés…

Le point sur l'avant-match : choc au sommet. C'était attendu après le tirage au sort. Ce Turquie-France oppose deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches sans trembler dans un groupe H d'assez faible niveau général. La France s'est imposée 4-1 en Moldavie avant de disposer de l'Islande 4-0, tandis que la Turquie a triomphé en Albanie (2-0) puis écrasé elle aussi la Moldavie (4-0). Précisons qu'un revers ne serait pas rédhibitoire pour les Bleus, d'abord parce qu'il restera sept matches après ce match en Turquie, mais aussi parce que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour le prochain Euro. Mais les champions du monde ont un statut à faire valoir…